Mourinho Roma: ‘Joga Matic. Juventus? Sem sentimentos especiais. E em Dybala… ‘| primeira página

A Roma está pronta para enfrentar o primeiro grande jogo da temporada. No Allianz Stadium, os Giallorossi enfrentarão a Juventus liderada por Massimiliano Allegri Atualizado do empate fora contra a Sampdoria. José Mourinho falou à imprensa na habitual véspera da conferência do jogo para apresentar o jogo.

Como é que a Roma chega ao jogo de amanhã à luz das lesões, e qual a opinião sobre o sorteio da Liga Europeia?

“Amanhã o mesmo time vai jogar menos o Matic em vez do Zaniolo. Conseguimos 6 pontos em dois jogos, o que é positivo. Mas viemos com a situação do Zaniolo e do Wijnaldum. Eles mudaram um pouco nossa visão durante a partida. Estamos jogando contra Juventus porque nos outros dois jogos ninguém falou sobre o adversário. É um grande jogo contra um grande time que definitivamente quer ganhar o Scudetto, mas é um dos 38. Jogar em Turim ou o último jogo é o mesmo. Nós estamos jogando contra um grande time, mas se você vê a partida pelo lado da dificuldade, você acha que é difícil. É difícil, mas queremos jogar. eles não, é um desastre para algumas equipes com um potencial incrível. Essas equipes têm a responsabilidade de vencer, e estamos indo passo a passo. O Betis ganhou a taça, eles têm um grande treinador, eles têm um time A jogando bem. A quinta do ano passado, uma equipe de alto nível. O Ludogorets jogou lá, não é uma partida fácil, é uma equipe que sempre ganha o campeonato na Bulgária. Não conheço o HJK, mas as equipes do norte da Europa melhoraram muito. a primeira vez que jogo na Finlândia depois de 200 lugares na Europa. Infelizmente é outro campo de plástico mas sabemos que pode acontecer. Espero que possamos jogar lá em breve e não em novembro.”

É uma combinação especial para você também?

“Para mim, todas as partidas são iguais. Hoje à noite, a rotina, absolutamente nada muda. Jogar contra uma equipe forte dá muita motivação. Eles já estiveram em Turim algumas vezes, é de novo. No entanto, não há conexão com o passado.. É uma corrida isolada”.

Conselho para Dybala: Será um jogo especial para ele.

“ninguém. Isso depende do caráter do jogador. Não sei como Paulo vai responder. Ele tem cara de criança, mas não é. Falamos sobre como queremos jogar, o que esperamos dele, mas ele está no controle de suas emoções. Do ponto de vista externo, só de observá-lo nos trabalhos hoje em dia, não vi nada de diferente. Espero um jogo normal, talvez com mais emoção antes e depois.”

Em que nível Dybala, a Roma tem uma experiência ruim em campo, eles devem se preocupar com um determinado aspecto ou é sempre e só futebol?

“Cada jogo é um jogo isolado. A Juventus Roma não tem nada a ver com o último jogo nem com o próximo. É um evento isolado que começa às 18h30 e termina às 20h30. Do ponto de vista psicológico temos que preparar uma equipa para o melhor, mas sempre fazemos isso. Não faremos isso mais do que o jogo. Contra o Cremonese Temos que jogar uma partida normal Contra o Cremonese vou para a cama às 4 da manhã Na frente da Juventus às 9 quero passar um jogo normal vida Equipe forte Crescemos desde que estávamos juntos Preparamos e trabalhamos bem o suficiente Sabemos o que queremos fazer Durante dois dias os jogadores sabem quem está jogando, não há grande história. Vamos lá e tentar vencer. Dybala é muito bom, eu não estava esperando mais no momento. Nos últimos dois anos ele teve lesões e um pouco de continuidade. Ele não está Ele está pronto, ele chegou atrasado, mas está bem – ele não tem 90 minutos, mas está Bom. Comportado, trabalha para a equipe, coloca suas qualidades a serviço dos companheiros. Não esperava outra coisa neste momento.”