Fabian Ruiz no Paris Saint-Germain e Navas em Nápoles: quando abrem

Nápoles – a operação-Fabiano De Nápoles a PSG antes da operação-Navas Do Paris Saint-Germain a Nápoles. Para ser exato: Keylor será definido até domingo na primeira semana e na próxima semana. Sim, são arquivos Indicações Vindo direto dos protagonistas da história, um jogo de duplas duplas em pistas paralelas que a longo prazo, inevitavelmente, deve objeção entre eles. E não apenas isso: o Paris, para citar alguns, ainda não fechou o acordo de compra de Ruiz, pois cria espaço para encaixá-lo no elenco de Galtier ao encerrar Herrera e vender Paredes para a Juventus. clube azul claroNo entanto, ele tem poucas dúvidas sobre isso, e está até calmo o suficiente para ditar algum tipo de linha do tempo, enquanto alguns outros pensamentos o despertam. Resolva a história entre Gateau e os franceses: as reuniões relacionadas à infame indenização no local também ontem e o site Navas Sempre o mesmo. Obviamente, pode-se dizer: separar 18 milhões de euros de seu noivado até 2024, aos trinta e cinco anos, não há menção a isso. de jeito nenhum. E assim por diante Nápoles Ele é forçado a esperar: bônus, fórmula e salário estão intimamente relacionados a esse acordo.