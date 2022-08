Mendes também sugere isso na Itália

Empate Liga dos Campeões concluído hoje (Conheça todos os Jeroni aqui), que é a Liga dos Campeões pela primeira vez Ele corre o risco de não ver Cristiano Ronaldo jogar.

Seu agente Jorge Mendes está se esforçando muito para evitar esse cenário E quer colocar o fenómeno português numa equipa que este ano joga na Liga dos Campeões. Atualmente, Ele também está tentando com o Napolientão os contatos foram retomados nas últimas horas após a primeira conversa no início de agosto.

Plano de Mendes: CR7 também propôs ao Napoli

No momento, é certo que o clube do atacante do Napoli já foi muito valorizado pelo clube, com a chegada do KvaratskeliaE a raspaduri E a Simeone. Também por isso, Jorge Mendes pode resolver o problema fazendo uma importante oferta ao Napoli para uma possível venda de Oshimen. Uma possibilidade poderia ser representada pelo mesmo time do Manchester United, atual time do CR7, que poderia levar o nigeriano para substituir o português.

Nenhuma negociação atualizada ainda, mas um novo e simples contato foi alcançado para Plano estratégico de Mendes, não uma vontade real para o Napoli. O clube está apostando pesado em Osimhen, e a hipótese só pode ser formada se chegar uma oferta de “três dígitos” para o atacante nigeriano – oferta que ainda não chegou.

Não é fácil vê-la chegar do Manchester United, que já está comprando um jovem jogador como o brasileiro Anthony do Ajax, em grandes somas. Por outro lado, o interesse concreto em Osimhen vem da Alemanha, com Bayern de Mônaco Quem assistiu muito o capítulo de 1998 durante o ano. No entanto, por enquanto tudo permanece na “Sugestão”.

Não só o Napoli: Ronaldo também pediu em casamento o Milan e outros lugares

Isso, porém, é Ideia de Mendez, que está procurando a melhor solução possível para permitir que seu cliente não saia da Liga dos Campeões nem por um ano. Até agora só isso. Proposta de Jorge Mendes, além do Napoli, também liga para o Milan Para tentar implementar o mesmo truque, neste caso com uma venda não de Osimhen, mas de Rafael Leão.

No entanto, o Milan não pretendia vender o Leão e não seguiu essa hipótese de mercado. No entanto, Nápoles e Milan não são de forma alguma os únicos clubes com os quais Mendes fala: entre as várias hipóteses de mercado que nasceram nas últimas semanas, em toda a Europa, também há equipes como ChelseaE a Marselha E a Sporting Lisboa.