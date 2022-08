Milan no trabalho: três faltas ao treino

Milão No trabalho dois dias antes do jogo San Siro vs . Bolonha (Mantenha sábado 20:45). Três deles não participaram no treino desta manhã e estão lesionados crônica E a Ibrahimovic E francês AdlyEle voou para a França para o nascimento de seu segundo filho.

AC Milan: Exercícios de posse de bola O grupo rossonero imediatamente entrou em campo, em marcha lenta, para iniciar a sessão do dia com ativação muscular técnica com ajuda de blocos e poles. e depois Cavilhas Ele fez algumas corridas de touros que fecharam a fase de aquecimento.

Assista o vídeo Milão, Tanganga está se mudando

O treino continuou com uma série de exercícios de posse de bola, enquanto os guarda-redes faziam um trabalho específico com os treinadores. Para fechar a sessão, o jogo habitual em campo reduzido. Amanhã mais um treino pela manhã, à noite, depois às 14h haverá uma coletiva de imprensa para Stefano Pioli. O treinador pede uma resposta rápida e volta ao resultado completo após o empate de 1-1 do BérgamoAtalanta. Pense também em algumas mudanças no elenco: Pode haver estreias desde o início para ambos de Kettleri Ambos Jerrod.

Veja a galeria AC Milan, terceira camisa, verde azeitona FOTO

Inscreva-se no Corriere dello Sport Fantasy Championship: Mister Calcio CUP