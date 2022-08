O que acontece com o universo? Quem é o destinatário dessas frases? Quem é a pessoa que você pretende defender? Para encontrar a resposta, é preciso voltar ao sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Nicolas Otamendi do Benfica, destinatário da mensagem especial de Con Aguero.

Sergio Agüero fica sério. Olhe diretamente para a lente. Ele envia uma mensagem alta e clara: “Se você machucá-lo, eu vou te matar”. O que acontece com o universo? Será que ele havia enlouquecido a ponto de liberar uma ameaça tão perigosa? O que o fez jogar as palavras como pedras? E, sobretudo, quem é o destinatário dessas frases? Quem é a pessoa que você pretende defender?

Para encontrar a resposta, é preciso voltar algumas horas, até o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões de quinta-feira. O ex-atacante do Manchester City o acompanhou ao vivo e não teve dúvidas de quem estava torcendo por ele. Seu coração estava dividido em dois: por um lado a paixão pelo time em que abandonou a Premier League inglesa, e por outro lado um vínculo muito forte de “velho amigo / inimigo”. A partir de? Lionel Messi. O outro é Nicolas Otamendi, nacional e defesa do Benfica.

E o jogador Psg della Pulce integrou o mesmo grupo de campeões com Juventus, Maccabi e os portugueses.

Qual é o estranho emaranhado por trás disso? Por sorte, o PSG ficou no mesmo grupo dos portugueses (Juventus e Maccabi Haifa) e isso bastou para o ex-atacante fazer um alerta ao defensor das ‘Águias’. a razão? Entre novembro e dezembro a Copa do Mundo será realizada no Catar e a Argentina se apresenta com a clara intenção de disputar o troféu. E ele deve estar no seu melhor, com as estrelas sem lesões.

Entre setembro e outubro é muito quente (devido à densidade de compromissos no calendário), o risco de acidentes é alto. Ir procurá-los é pior… Por isso Kun virou-se para Otamendi e mandou uma mensagem sarcástica, advertindo entre o sério e o riso.

Entre os observadores especiais do universo há também um vídeo, que é outro argentino que enfrentará o rochoso Benfica.

“Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica… Otamendi vai começar a bater e cruzar Leo. Não machuque o Leo, porque eu vou te matar. A Copa do Mundo está chegando, Ota.” As palavras do ex-atacante que também destacará seu outro compatriota, Angel Di Maria, que jogava pela Juventus este ano. Aguero acredita que Otamendi, apelidado de “O General”, dará atenção especial ao ex-craque do Real Madrid. “Como é ruim ver Otamendi chutar os dois jogadores.”

A Argentina se apresenta para a próxima Copa do Mundo com uma estatística animadora: além da Copa América que foi publicada no ano passado, também pode ter uma sequência de 33 vitórias consecutivas. O ponto de referência da seleção é Messi, sete vezes Bola de Ouro.