Ferrari explora técnica: Leclerc será titular contra Verstappen – Fórmula 1

Sobre entender e explorar os regulamentos peculiares de penalidades na rede de partida em caso de introdução de componentes adicionais para a unidade de potência Ferrari é sem dúvida o número um. No Canadá, Charles Leclerc introduziu dois motores completamente novos entre sexta-feira e sábado pelo uso duplo de uma única partida na parte traseira do grid de largada. Na Bélgica, em um fim de semana em que vários pilotos incorrem em penalidades no grid devido à introdução de novas unidades de potência para reviver a frota de motores à luz do final da temporada, a Scuderia di Maranello mais uma vez ajustou sabiamente suas posições de penalidade ao grid. Partida. Entre uma sessão de treino gratuita e outra. Segundo o jornal, The-Race.comde fato, documentos oficiais da FIA atestam As penalidades tomadas por Leclerc nunca ultrapassam 15 posições totais a serem atendidas na rede. Ao contrário de Max Verstappen, Esteban Ocon e Lando Norris, cujos documentos li Eles começarão na parte inferior do grid de largada. (Como os novos itens incluem mais de 15 locais de penalidade), esse texto nunca aparece em documentos relacionados a Leclerc. Assim, o Mônaco hoje nas eliminatórias Ele será colocado automaticamente na frente de Verstappen, Norris e Ocon Independentemente do resultado das qualificações. O atual campeão na atual situação de pênaltis jogaria na penúltima fila com o piloto da McLaren e Alpine, enquanto Leclerc teria Bottas e Schumacher como candidatos diretos, um cenário que deve colocá-lo facilmente em 15º no grid de largada no Grand. Grande Prêmio no domingo. Uma pequena vantagem, não crucial em uma pista como Spa, mas na F1 onde os milésimos contam, mesmo esses movimentos ponderados, que aproveitam cada curva do regulamento, podem ajudar.



Todos os direitos reservados