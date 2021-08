Mercado de transferências, Roma aguarda Abraham e Florenzi fecha em Milão. Inter, quase amassado

Não somente Dzeko. Inter em ação por mais três sucessos: Dumfries, diferido por empréstimo com obrigação de reembolso, e Nandez. Na segunda-feira passada, ele escreveu uma carta para um fã CagliariEle quer a camisa dos nerazzurri, então pede aos sardos que respeitem sua palavra. Entre os clubes, há um espaço entre o valor do empréstimo oneroso e o valor do resgate. Mas o CEO Marotta, neste momento, não tem pressa em resolver este assunto Nandez.

Correa, Inter está pronto para a segunda mão do atacante da Lazio

Mercado de transferência e negociações

Inter: chegada do extremo

Sua prioridade agora é outra: Dumfries. O clube Campione d’Italia quer fechar rapidamente e por isso intensificou os contactos com ele psv, Disposto a oferecer um desconto da ordem de 20 milhões. Graças à corretora do agente Raiola, o negócio pode terminar em 16-18 milhões, incluindo bônus. Ao mesmo tempo, os contatos recebem outra dica. O técnico Inzaghi está pressionando por Correa, mas Zapata ainda não foi embora enquanto o nome de Kane veio à tona nas últimas horas. O ex-jogador da Juventus é comandado por Raiola e quer desesperadamente retornar à Itália depois de emprestar ao Paris Saint-Germain.





Dzeko já está em campo com o Inter hoje. Thiago Pinto em Londres para fechar Abraham

Roma, pressão sobre Ibrahim

Falando de atacantes: James Pinto voou para Londres tentar abrir Ibrahim. Com o acordo com o Chelsea no bolso (40-45 milhões de euros, pagos em 4-5 vezes com possibilidade de recompra a favor dos Blues), Giallorossi GM também tentará impressionar o atacante nascido em 97, que foi em seu discurso com ‘Arsenal’. O processo ainda é complicado, mas o treinador português está pronto para esperar mais alguns dias. Sem uma venda rápida do Lacazette, os Gunners não podem afundar Abraham. E o próprio Chelsea, que hoje participou da Supertaça Européia, prefere vender o jogador para a Roma. Resumindo, o clube Giallorossi insiste em Ibrahim sem negligenciar o Plano B. Florenzi para Milão. O lateral muda-se para o Milan com a fórmula de empréstimo e resgate, que se torna uma obrigação (cerca de 6 milhões) para atingir determinados objetivos.

Roma, sinal verde para Dzeko no Inter e agora ele não espera por Ibrahim

Nápoles, cume com Insigne

Em Nápoles, renovação distintivo. Hoje, o agente do craque Vincenzo Bisacán conheceu o diretor esportivo do clube durante a retirada da equipe, Cristiano Giuntoli. A cimeira ajudou a libertar o jovem Contini, que foi emprestado ao Crotone, e a provar a posição de capitão, que expira em 2022. O clube azul mantém-se firme na sua posição: renovação sim, mas apenas a 4,5 milhões de euros por época incluindo bónus .