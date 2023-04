Challenge Cup: Resultados, Destaques, Programa das Quartas e Semifinais (com muita Itália)

A Benetton voltará para casa, em Toulon, capitaneada por Sergio Paris, enquanto a equipe do Glasgow Warriors, de Franco Smith, voa nas asas do entusiasmo.

O fim de semana das quartas de final da Challenge Cup chegou ao fim, com a Benetton garantindo o acesso histórico às semifinais ao derrotar o Cardiff por 27 a 23 em Monego. Daqui a duas semanas, no fim-de-semana entre 28 e 30 de abril, realizam-se as meias-finais, e os verdes e brancos defrontam o Toulon, que talvez seja o principal candidato à Taça entre os quatro. A seleção francesa venceu o Lyon por 48 a 23 na revanche da final de 2022.

A partida entre Toulon e Benetton também será uma revanche das oitavas de final do ano passado, quando o time de Bortolami já havia dado a impressão de que poderia fazer a façanha por 70 minutos, então os chutes de Carbonell e o último gol de Colón foram perfurados em uma negativa muito pesada e imerecido pelo que os Leões mostraram: aquele 36-17, no entanto, é água passada, porque a Benetton parece ter dado um passo adiante em termos de qualidade e maturidade, e tem tudo para ser jogado em casa por Parisse e seus companheiros.

Os Scarlets e os Glasgow Warriors se enfrentariam na outra semifinal: o time galês foi a surpresa final da copa no fim de semana, eliminando Claremont, que no papel parecia o grande favorito por 32-30. Os Warriors de Franco Smith, por sua vez, já voam, depois de um quarto lugar no URC – merecido a oportunidade de disputar as quartas de final em casa – e também venceram a semifinal do Challenger ao derrotar os Leões Sul-Africanos 31-21.

Challenge Cup: resultados e destaques das quartas de final

Benetton Rugby vs Cardiff: 27-23

Toulon vs Lyon 48-23

Glasgow Warriors vs Emirates Lions: 31-21

Scarlets vs ASM Clermont Auvergne: 32-30

