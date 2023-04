Prováveis ​​escalações Juventus – Sporting: quartos-de-final da UEFA Europa League

possíveis formações Juventus – Sporting LisboaA primeira mão dos quartos-de-final da UEFALiga Ruba 2022/2023. Às 21h de quinta-feira, 13 de abril, as duas equipes entrarão em campo no Allianz Stadium para o primeiro ato de uma partida dupla imperdível. A partida pode ser assistida ao vivo no Sky e Dazn, bem como no NOW e no Sky Go. As expectativas para este jogo são altas, com ambas as equipas à procura de um bom resultado tendo em conta o jogo em Portugal. Depois de eliminar o Freiburg, o gol dos bianconeri talvez seja o principal da temporada. A fala do português difere de outras afirmações após a vitória sobre o Arsenal. Uma verdadeira empresa que deu respeito ao meio ambiente. Agora a Juventus quer entrar em colapso.

Juve – Espaço 3-5-2 com Di Maria atrás de Vlahović. Danilo na defesa com Bremer e Alex Sandro. Cuadrado e Kochik nas laterais. No meio-campo cabe a Fagioli, Locatelli e Rabiot.

Desportivo – Confirmações 3-4-3. Bellerin, Bragança e Cabral não disponíveis. Para o resto todos disponíveis. Paulinho lidera o ataque.

Possíveis escalações para Juventus – Sporting Lisboa

Juventus (3-5-1-1): szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostec; DeMaria, Vlahović

Boletins de voto:-

Não disponível: Pogba, De Sciglio

não qualificado: –

Sporting Lisboa (3-4-3): Éden. Saint-Just, Diomande, Gonçalo Inácio; Ricardo Esgayo, Pedro Gonçalves, Ugarte, Mateus Reis; Gonçalves, Edwards, Francisco Trincão.

Boletins de voto:-

Exterior: Bellerín, Bragança, Cabral

não qualificado: –