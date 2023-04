O terrível placar que o espera em Montecarlo

Roma – será ATP monte carlo colina acima de Yannick kafir. Terceiro horário Mestres 1000 Sazonal, primeiro dia terra vermelhaSeria no mínimo complicado para o Azulão de 21 anos: Nº 9 ATp E o sétimo cabeça-de-chave, Siner, entrará em cena na segunda rodada, um a um entre o argentino Ben Diego Schwartzmane um número de 36 ATP especializado e vermelho, e um belga David Goffin, nº 45 ATP. Se o Sinner passar da rodada, o Final Eight pode ser jogado contra o Pole Hubert Hurkacz. As quartas de final, por outro lado, estão na parte do sorteio Novak Djokovic, nº 1 do mundo. Auto kafir Se o sérvio tivesse sido expulso do torneio, poderia enfrentar o pavor novamente Daniel Medvedev que acabou de derrotá-lo na final A.J Você costumava me amar. Do outro lado do tabuleiro estão os favoritos para ir até o fim Tsitsipas E Haste.

ATP Montecarlo: potenciais cruzamentos

A má notícia é que os outros três Azzurri no torneio podem ultrapassar Medvedev ou Djokovic. Ele nem sorri Lorenzo musettinº 21 do ranking e 16º do ranking, que vai desafiar o sérvio Miomer Kekmanovicque participou à tarde nas meias-finais ATP do Estoril frente a outro azul, Marco Cecchinato. Se ele chegasse ao segundo turno, enfrentaria um no meio namorados vacherotnº 350 do despacho, ou contra A Elegível. E então, talvez, um assustador oitavo v Djokovic. Mateus Berettininº 22 da ATP e em sua terceira participação no principado, fará sua estreia contra Máxima Chrissy enquanto Lorenzo sonego, n. 47 Pela classificação, o passe de virada será jogado com jogador vindo das eliminatórias. Em caso de vitória, o jovem de 27 anos encontrará o russo de Torino Medvedev. Ao invés disso Fábio Funinivencedor em 2019. O jogador de 35 anos teve que desistir curingas Ele conseguiu devido a uma lesão no pé direito, que sofreu na partida do Derby cortado No ATP Estoril.