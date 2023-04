Milan-Empoli, câmera lenta: Marcinaro competiu, primeiro marcando um pênalti e depois sendo liberado pelo VAR, anulando um gol de Giroud.

Viva conosco todos os episódios polêmicos da partida entre Milan – Empoli (aqui ESCRITO AO VIVO), válida pela 29ª rodada da Série A comandada pelo Sr. Marcinaro do Gênova, auxiliado pelo goleiro Mondine e Di Meo, quarto jogador do Rabuano, VAR Valerie Avar Di Martino. Interferência na linha de limite, pênaltis concedidos ou negados, faltas não marcadas e cartões devidos ou não. Aqui está tudo o que aconteceu na partida no Meazza em San Siro, que terminou 0-0.

Câmera lenta Milan-Empoli 0-0 (Árbitro Marcinaro)

54′ Theo Fazzazini Contato na área, Marcinaro deixou funcionar – Theo Hernandez pede pênalti por contato com Fazzini na linha da grande área, e o árbitro permite a passagem porque vê primeiro um toque do meio-campista visitante na bola antes da falta. Marcenaro também pede informações ao VAR Valeri, que não o convidou para a revisão em campo. Uma decisão que nos deixa perplexos porque o toque de Fazzini no tornozelo do capitão francês do Milan parece bastante claro. Em suma, mais difícil do que não.

58′ Pênalti ou mão de Ibihi na área, Marcinaro marca o pênalti – Após alguns momentos de fortes protestos do Milan, Marcinaro cobrou pênalti a favor de Diavolo por suposta mão na área de Iboye na cabeça de Rebic. Marcenaro parece seguro de ação, mas o VAR de Valeri o chama de volta para revisão em campo porque, apesar do braço levantado, o zagueiro do Empoli parece estar tocando a bola com a nuca e não com a mão. A decisão foi anulada e o árbitro revisou seus passos.

89′ Giroud marca 1 a 0, mas Marcinaro cancela com um movimento do braço – Após o último embarque, o Milan abriu a partida com o estreante Olivier Giroud. Mas a alegria durou alguns instantes porque, após júbilo, Marcinaro anulou o gol porque o francês desviou a bola não com a cabeça, mas com um toque largo de antebraço. Protestos vívidos dos rossoneri, mas a decisão neste caso foi corrigida pelo diretor da partida cercado por jogadores do Pioli revoltados com a decisão.

