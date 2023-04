Horário, hora de início, TV e transmissões ao vivo – OA Sport

Marko Cecchinato vai defrontar Miomir Kecmanovic nas meias-finais do Campeonato ATP 250, no Estoril. Azul faz-se protagonista de uma boa volta no saibro português, enquanto tenta reencontrar o requinte que no passado lhe permitiu chegar às meias-finais de Roland Garros. O tenista ítalo-sérvio cruzará a linha de chegada em um duelo acalorado, que colocará a classificação para o capítulo final a ser disputado na Páscoa (do outro lado do placar, o grande favorito é o norueguês Kasper Ruud).

Marco Cecchinato, que ambiciona regressar ao top 70 do ranking da ATP, terá de enfrentar o actual número 40 do mundo. O jogador de 30 anos perdeu sua única partida anterior contra o jogador de 23 anos nas oitavas de final em Santiago no ano passado. O prazo é sábado, 8 de abril, não antes das 16h00 (a segunda partida é a partir das 13h00, antes da semifinal de duplas ser disputada).

Segue-se o calendário completo, programa detalhado, hora de início, horário telecast e transmissão em direto de Cecchinato-Kecmanovic, nas meias-finais do ATP 250 do Estoril. A partida será transmitida ao vivo pelo Supertennis; transmissões ao vivo em supertennis.tv, SuperTenniX e Tennis Tv; Texto ao vivo ao vivo no OA Sport. Os horários são italianos (em Portugal estão 1 hora atrás de nós).

CALENDÁRIO CECCHINATO-KECMANOVIC, SEMIFINAL ATP ESTORIL

sábado, 8 de abril

Não antes das 16h00 (segundo jogo a partir das 13h00) Marko Cecchinato vs Miomir Kecmanović

Anteriormente, a partir das 13h00, seria disputada a dobradinha Borges/Cabal-Gille/Vliegen. Eventualmente será a vez de Cecchinato.

CECCHINATO-KECMANOVIC: COMO ASSISTIR NA TV E TRANSMISSÃO

Ele vive: Super Tennis, grátis e sem criptografia.

Transmissão ao vivo: supertennis.tv, gratuitamente; SuperTenniX, Tennis TV, para assinantes.

Texto ao vivo direto: OA Esportes.

