Roma tenta um chute de Sergio Oliveira. O clube opera por empréstimo com direito a reembolso

Embora a chegada de Maitland-Niles do Arsenal tenha sido determinada, Roma Já a trabalhar para dar a José Mourinho o segundo peso: o alvo é o médio do Porto, Sergio Oliveira. O português, nascido em 1992, é aluno de Mourinho e quer que Thiago Pinto o leve para Trigoria. No verão passado – e alguns vão lembrar – Sergio Oliveira era muito próximo da Fiorentina e queria Gattuso desesperadamente: saltou e não deu em nada, mas agora as chances de vê-lo em liga. Também porque desde o verão passado e desde que ele não visitou a Itália, existe um Preparar Que o presidente do Porto deu a Sérgio Oliveira e que ele ainda tinha de cumprir: a promessa era que se chegasse uma oferta importante, o deixaria ir embora. O agente do jogador aposta exatamente nisso para garantir que a transação ocorra com base no empréstimo com direito de resgate. Roma paga por isso. Mourinho está esperando por ele.