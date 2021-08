Mercado de transferências da Roma, Messi ajuda | Bento Jade Deal

No mercado de transferências de Roma, Leo Messi poderia facilitar o fechamento da operação. Pinto fareja a barganha e tem a fórmula certa em mente.

Horas agitadas em casa RomaEm busca de um sucessor Edin Dzeko. O primeiro nome na lista Pinto é Ibrahim, onde o gerente geral viajará para Londres nas próximas horas para tentar alcançar a fumaça branca em um tempo relativamente curto; acordo com Chelsea Já encontrado, com base em aprox. 40 milhões de euros. No entanto, não há um sim definitivo do atacante, que terá que decidir após a Supertaça Europeia se aceita um estádio moou fique em Liga Premiada E incubar um projetoArsenal. É por isso que Roma ainda deixa uma lacuna aberta para outros caminhos, entre os quais é impossível deixar de mencionar o caminho ligado ao futuro. Mauro Icardi.

Leia também -> Mercado de transferências em Roma, assalto a Ibrahim | novo na fórmula

Calciomercato Roma, a proposta de Icardi nunca se esvai: o mais recente

como afirmado antes “sem balãoA chegada de Leo Messi corre o risco de perturbar a hierarquia atual no departamento de ataque de Paris Saint-Germain. Não apenas por razões puramente técnicas, mas também por razões fora do campo relacionado com suas vidas privadas. A isso devemos acrescentar o fato de que Mais para Ele pretende aproveitar as chances de disputar o Mundial do Catar daqui a um ano, e um time que lhe garanta mais tempo de jogo e menos competição pode ser o caso do ex-capitão do Inter. a psg Você pode inserir a ordem das ideias para desbloquear a fórmula de empréstimo? As gerações futuras governarão.