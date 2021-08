Liga dos Campeões, qualificação: De Zerbe Shakhtar nos playoffs com o Mônaco, um grande jogo entre Benfica e PSV Eindhoven | Notícia

Ucranianos eliminam Genk, Monegasks Sparta Prague. Os portugueses e holandeses derrotaram o Spartak Moscow e Midtjylland, respectivamente

Missão cumprida por Shakhtar Donetsk de Zerbe, Está de volta Terceira rodada de qualificação A partir de Liga dos Campeões Vence Genk por 2-1 e lança o desafio para Mônacoque venceu o Sparta Praga por 3-1. A outra grande partida nas eliminatórias será a partida entre eles Benfica e Seifque eliminou o Spartak Moscou (2-0 na Rússia e Portugal) e o Midtjylland (3-0 na Holanda e 1-0 na Dinamarca), respectivamente. Rangers e Olympiacos.

Red Star Tiraspol Sharif 1-0

Depois de um empate em 1-1 em Belgrado, Cherif Tiraspol venceu por 1-0 em casa o Red Star e voa para o playoff digno de chegar aos grupos da Liga dos Campeões. O gol de Arboleda de fazer uma recuperação total no final do primeiro tempo foi crucial para o passe da rodada, e ele foi bom em desviar para a rede de cabeça após cobrança de falta de Castaneda. A Moldávia vai agora enfrentar os polacos da Legia Varsóvia.

SLAVIA PRAGA-FERENCVAROS 1-0

A missão de regresso do Slavia a Praga falha: Ferencvaros passa por sua vez, que perdeu por 1-0 na República Checa depois de vencer por 2-0 na República Checa, mas venceu o desafio contra os Swiss Young Boys. E as habituais malas Masopust, aos 36 minutos, depois da grande cavalgada à esquerda de Sima, mas o segundo golo que valeu a prorrogação, apesar da expulsão de Civic entre os convidados, não chegou.

Shakhtar Genk 2-1

O Shakhtar repete a vitória por 2 a 1 que conquistou na Bélgica, e também recuperou com o Genk e se classificou para a final: enfrentará o Mônaco. Os gols aos 27 minutos de Traore e Marcos Antonio aos 77 são suficientes para confirmar que o papel já passou em grande parte para as mãos dos homens de De Zerbe após a primeira mão; O golo de Desires aos 90 minutos foi inútil para os visitantes. Agora, o duplo confronto contra a equipe de Kovac para decidir quem entrará na fase de grupos da Liga dos Campeões.

LUDOGORETS-OLYMPIACOS 2-2 (6-3 dcr)

A loteria de pênaltis recompensa os Ludogorets, que eliminam o Olympiacos e voam para o playoff final. Os gregos saíram na frente depois de meia hora com o ex-Inter Mvilla, mas no segundo tempo os búlgaros se recuperaram graças ao gol de Semedo (49) e uma cobrança de pênalti (57). Ainda a onze metros, porém, chega o 2 a 2 do Al Arabi, e na prorrogação as duas equipes não encontram um goleiro certeiro. O duplo confronto (depois de um empate 1-1 no Pireu) foi decidido por um pênalti: Valbuena e Coca traem o Olympiacos, que teria que vencer a Liga Europa. Por outro lado, o Ludogorets vai desafiar Malmo a viajar para os grupos da Liga dos Campeões.

Midtjylland – Eindhoven 0-1

Depois de mais do que reconfortante na Holanda por 3-0, o PSV também recuperou para a Dinamarca e venceu o Midtjelland por 1-0, terminando o jogo por 4-0 em dois cabeceamentos. Os homens de Schmidt passam a bola na final: aos 93 ‘, aliás, a Roma parte do meio-campo, voa para a baliza e segura um remate certeiro que termina com um canto rasteiro. Agora, o PSV vai defrontar o Benfica, num duplo confronto que é faísca.

Munique 3-1 Sparta Praga

Apesar do empate de 2 a 0 na República Tcheca, o Mônaco não ficou satisfeito e também venceu a segunda mão: 3 a 1 no Sparta de Praga. O duplo confronto quase termina no início do segundo tempo: depois de 0 a 0 nos primeiros 45 minutos, na verdade, Gelson Martins (50) e Golovin (56) comandam a partida. Os tchecos se aproximam de Carlson, mas Diop, aos 81 anos, assina o trio que mata definitivamente as esperanças dos convidados: Mônaco será assim o Shakhtar.

Young Boys-Cluj 3-1

Os meninos se arriscam, mas derrotam Cluj e os elimina. Depois de 1-1 na Romênia, os convidados abriram a partida contra Amrani depois de apenas 4 minutos, mas em dois minutos Sepaciu (23) e Mumi Njamalio (25) cancelaram a rivalidade. Aos 42 minutos, Sepacho assina o seu golo pessoal e último por 3-1 a favor dos homens de Wagner, que agora enfrentam o Ferencvaros por uma vaga no grupo da Liga dos Campeões.

Benfica – Spartak Moscou 2-0

O Benfica repetiu o marcador por 2-0 em Moscovo e conquistou o mesmo resultado em casa frente ao Spartak, que foi despromovido para a Liga Europeia. No Da Luz, o desafio foi lançado no segundo tempo: 1-0 foi assinado pelo ex-jogador do Inter, João Mário, com assistência de Rafa Silva aos 58 minutos, enquanto a dobradinha vem em recuperação, com o selo final do torneio. Yarmashuk (92 d.). Os portugueses estão agora a 180 minutos da fase de grupos da Champions League: o último obstáculo para os homens de Jorge Jesus é o PSV Eindhoven.

Legia Varsóvia – Dinamo Zagreb 0-1

Tiro importante do Dinamo Zagreb em Varsóvia: Depois de 1-1 na Croácia, na verdade, a equipe de Krznar venceu por 1-0 e eliminou o Legia, rumo à final dos grupos da Liga dos Campeões. Determinar o duplo confronto é o gol de Vranjic aos 20 minutos, o último ataque inútil para os poloneses rebaixados para a Liga Europa. Por outro lado, os croatas vão jogar tudo o que têm no duplo confronto com os moldavos liderado pelo xerife Tiraspol.

Rangers Malmo 1-2

Conquista do Rangers falha para Steven Gerrard: Malmo treinado pelo AC Milan Jon D. Thomason também venceu a reviravolta por 2-1 e venceu o desafio do play-off em Ludogorets. Os escoceses assumiram a liderança aos 19 minutos com Morelos, e na recuperação deixaram os suecos aos 10 minutos para o duplo amarelo em cinco minutos arrancado de Bunke. Porém, na segunda parte, assume Kulak, que fecha definitivamente o discurso de qualificação com uma chave entre 53 ‘e 58’.