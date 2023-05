Filmado com Stankovic. Lá fora você é Sampdoria

Treino da Sampdoria: A preparação para o jogo de Turim foi retomada. Seis Sampdoria estão ausentes

Imediatamente no campo. lá Sampdoria Ela se conheceu na tarde desta segunda-feira, 1º de maio, no Centro Esportivo moinhos Bogliasco para trabalhar imediatamente em vista do turno no meio da semana com TurimEstá marcada para quarta-feira às Ferraris (18h00). Diane Stankovic Sua equipe dividiu o time em dois grupos: Dumping na academia para os jogadores com quem estão mais acostumados florentino; Treinamento completo dos demais membros da equipe.

Mehdi Larisele foi substituído durante um desafio francos Ele passou por tratamento para um hematoma no ombro direito. sessões diferenciadas para André ConteE Manuel De Luca E Bram Neutinkenquanto Emile Audiro E Inácio Busito Cada um deles continua o caminho da recuperação. Amanhã, terça-feira, está previsto para encerrar a tarde devido à partida da granada.