Quarta-feira para Strong Hearts: Forte Follonica, quem vencer estará nas semifinais. Trissino, a aventura europeia da Final Eight começa na sexta-feira

Reality match e derby amanhã à noite em Forte dei Marmi para determinar a última semifinal das eliminatórias do Scudetto 2022-2023. O “Derby del Tirreno” voltará a ser decisivo para a passagem da eliminatória após a primeira vitória do Follonica no prolongamento, a segunda vitória do Forte por 4-3. Um desafio bastante equilibrado no que diz respeito às duas equipas porque mesmo quando os golos são somados são iguais. Há uma diferença que não vimos na pista agora, mesmo em termos de ocasiões, mas agora a parte real do equilíbrio foram os tiros da paralisação. Se nenhum dos times marcou gol na primeira partida, Galileu marcou 2 de seus 3 gols em cobranças de pênaltis e chutes diretos. Até ao momento, os dois melhores atletas nestes quartos-de-final têm sido os guarda-redes: Barozzi e Gnata têm atuado de forma excelente, decisivos sobretudo na segunda corrida. Ao nível da percepção, o quadro é bastante claro porque ambas as equipas têm lutado para aumentar a sua percentagem de golos, graças aos guarda-redes, mas também pela falta de clareza. Se algum dos times aumentar esse percentual, a série já terá um rumo definido. Os jogadores que mais se destacaram nestes dois jogos foram Federico Ambrosio e Pedro Gil de um lado e Davide Panini e Federico Pagnini do outro.

Será o último jogo da Serie A até 10 de maio, altura em que começam as meias-finais, já que a saída de Tresino para Viana do Castelo (Portugal) é agora iminente, onde tentará aproveitar as oportunidades de entrar nos quatro primeiros da Europa para a segunda vez consecutiva. ano, um recorde que nenhum italiano alcança desde 1996. Na sexta-feira, pelas 19h00, hora italiana, os rapazes de Alessandro Bertolucci terão de bater o Oliverense, que não perde frente ao Valongo desde 12 de março, terminando apenas em quinto lugar na placa portuguesa. Campeonato, depois de uma eliminação precoce nos 16.ºs da Taça de Portugal por uma equipa da segunda categoria, prova vencida no passado fim-de-semana nas grandes penalidades pelo Tomar, sétimo classificado da Liga (meias-finais da última época na Euroliga). Um time realmente recheado de grandes jogadores que também atuaram no Campeonato Italiano, sobretudo os atacantes Jordi Adrohr (ex-Barcelona, ​​Licio e Bregans) e Lucas Martinez (ex-Monza e Follonica, 25 gols marcados), mas também Franco Platero, mas ele se machucou. Também são conhecidos Jorge Silva (ex-Porto) e Marc Tura (ex-Barcelona), que têm acrescentado muita experiência à equipa, que é orientada pelo veterano Paulo Pereira, que também pode contar com os golos do jovem Thomas Pereira e . Cardoso velocidade. Apesar dos grandes nomes do ataque, o seu ataque foi o oitavo do campeonato, enquanto a defesa foi a terceira que menos perdeu (o guarda-redes Diogo Alves sofreu 2,5 golos por jogo contra 1,80 do Benfica Henriques). Uma equipe experiente que já mostrou no passado que faz partidas importantes nas competições europeias, sempre sofre com problemas de superlotação no campeonato português.

Um esforço nas quartas de final, 3 partidas em 6 dias, poderia faturar Visentini em um jogo seco e caro contra um grande clube europeu, mas como ele mostrou na última rodada de domingo (e na última partida europeia). partida contra o Porto), Tresino é melhor na defesa do ataque, tendo sido líderes em todos os rankings ofensivos italianos. O retorno de Davide Gavioli ao paddock em tempo recorde, assim como seus dois gols no domingo, dará ao time de Bertolucci uma grande vantagem na tentativa de se afirmar entre os quatro primeiros na Europa. A sua presença, já perante o grupo (frente ao Porto), foi o primeiro passo para a construção de um percurso importante nos Oitavos de Final.

O jogo da Final Eight terá lugar no estádio de Viana do Castelo, com capacidade para 1.700 espectadores, no extremo norte de Portugal, a uma hora do Porto, e terá início imediato na quinta-feira, às 19h00, hora italiana, entre o Benfica e o Porto, o clássico português. Já pode ser uma final antecipada. Às 22h00 Barcelona x Barcelos, enquanto no dia seguinte às 19h00 Treseno-Oliverense e às 22h00 Sporting Valongo. Os jogos das meias-finais terão lugar no sábado às 16h00 (entre os vencedores dos quartos-de-final na quinta-feira) e às 19h00 entre os vencedores dos jogos de sexta-feira. Domingo, às 16h00, a final que decidirá o vencedor da 57ª edição.

Elia Cinquini (GDS Impianti Versilia H.Forte) e Federico Pagnini (Galileo Follonica H.1952)





CAMPEONATO SÉRIE A1 – PLAYOFF – O PROGRAMA

Quartas de final – Corrida 3 – Quarta-feira, 3 de maio de 2023 – 20h45 – PalaForte de Forte dei Marmi (LU)

GDS IMPIANTI VERSILIA STRONG HOCKEY – GALILEO FOLLONICA HOCKEY 1952 – Série 1-1

Árbitro: Filippo Front (Novara) e Andrea Davoli (Modena).

calendário de playoffs

QUARTAS DE FINAL (melhor de três jogos)

Corrida -1: quarta-feira, 26 de abril de 2023 – corrida -2, sábado, 29 de abril de 2023 – corrida potencial -3 – quarta-feira, 3 de maio de 2023

Quartas de final #1 – GS Hockey Trissino x Por que Sport HC Valdagno = 2-1

Quartas de final #2 – Amatori Waskin Lodi x Ingas Hockey Vercelli = 2-0

Quartas de final #3 – GDS Impianti Versilia Hockey Forte x Galileo Follonica H.1952 (Jogo 1 quarta-feira em Follonica, Jogo 2 sábado em Forte dei Marmi, Jogo 3 quarta-feira 3 de maio em Forte)

Quartas de Final #4 – Edilfox CP Grosseto 1951 x Gamma Innovation H.Sarzana = 2-0

Semifinais (melhor de cinco jogos)

Corrida -1: quarta-feira, 10 de maio de 2023 – Corrida -2, sábado, 13 de maio de 2023 – Corrida 3, quarta-feira, 17 de maio de 2023 – Potencial corrida 4, sábado, 20 de maio de 2023 – Potencial corrida 5: quarta-feira, 24 de maio de 2023

Semifinal #1 – GS Hockey Trissino x Edilfox CP Grosseto 1951 (Jogo 1 em Grosseto Quarta-feira 10 de Maio Jogo 2 em Trissino Sábado 13 de Maio Jogo 3 em Trissino Quarta-feira 17 de Maio Possível Jogo 4 em Grosseto Possível Jogo – N.º 5 em Tresino)

Semifinal #2 – Wasken Lodi Amadores x Vencedor das quartas de final #3 (Partida 1 Forte/Follonica quarta-feira 10 de maio, Partida2 em Lodi sábado 13 de maio, Partida 3 em Lodi Quarta-feira 17 de maio, Partida potencial 4 em Forte/ Follonica, potencial match-5 em Lodi )

SCUDETTO FINAL (melhor de cinco partidas)

Corrida -1: sábado, 27 de maio de 2023 – Corrida -2: quarta-feira, 31 de maio de 2023 – Corrida 3: sábado, 3 de junho de 2023 – Corrida 4: quarta-feira, 5 de junho de 2023 – Corrida 5: sábado, 10 de junho de 2023

Scudetto Final – Vencedor da Semi-Final #1 x Vencedor da Semi-Final #2

WSE CHAMPIONS LEAGUE MEN – Final Eight – Viana do Castelo (Portugal)

Quartas de final

Quinta-feira – 19 Hora Italiana – SL Benfica (Portugal) x Porto (Portugal)

Quinta-feira – 22:00 hora italiana – Barcelona (Espanha) x OC Barcelos (Portugal)

SEXTA-FEIRA – 19H00 ITA – GS HOCKEY TRISSINO (ITÁLIA) x UD OLIVEIRENSE (PORTUGAL)

Sexta-feira – 22h00 Italiano – Sporting CP (Portugal) x AD Valongo (Portugal)

Semifinais

Sábado – 16:00 hora da Itália – vencedores das quartas-de-final de quinta-feira

Sábado – 19:00 hora da Itália – Vencedores das quartas de final na sexta-feira

o último

Domingo – 16:00 hora italiana – Vencedores das meias-finais