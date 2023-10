“Fabrizio Corona processado”: ​​emerge de escândalo de apostas | O Ministério Público confirma tudo

No final, o jogador decidiu denunciar Corona, rejeitando todas as acusações contra ele.

A suspensão de sete meses imposta ao meio-campista da Juventus, Nicolo Fagioli, encerrou oficialmente o primeiro capítulo da investigação sobre o mundo das apostas online. O que chocou o mundo do futebol italiano nas últimas semanas.

Tudo começou com Fagioli. Na verdade, pode ter sido o jogador, após receber o aviso de investigação informando-o das investigações contra ele por parte do Ministério Público de Turim, quem se informou. E iniciar uma cooperação ativa com as autoridades O que lhe permitiu reduzir significativamente o período de exclusão.

Agora será a vez de Tonali. que realmente admitiu ter um problema de jogo, Ele também decidiu cooperar com as autoridades. Além disso, ninguém poderia imaginar que o novo escândalo que atingiu o mundo do futebol no nosso país, Fabrizio Corona poderia ter sido o deus ex machina.

Tudo começou no início de agosto, quando o Rei dos Paparazzi revelou aos seus fãs que tinha certeza de que Fagioli sofria do vício do jogo, e que ela sofria do vício do jogo. Esta década tem pesadas dívidas de jogo.

Ninguém acreditou nele naquele momento mas quando a investigação contra o jogador da Juventus se tornou oficial Todos entenderam que Corona tinha acesso a uma fonte verdadeiramente confiável.

Fagioli, como vimos nas últimas semanas, não é o único nome levantado por Corona, que também falou sobre Tonali, Zanioli, Zaoleski e também Casali. Foi este último quem decidiu processar Fabrizio Corona.

Emocionantemente, o zagueiro da Lazio decidiu denunciar Corona

Na verdade, o defensor da Lazio, através do seu advogado, emitiu um comunicado rejeitando esta Crucialmente todas as acusações contra ele.

O memorando dizia abaixo: “Niccolò Casali apresentou queixa contra o senhor Corona e os editores que deram voz à calúnia de um criminoso múltiplo, já condenado por extorsão contra jogadores de futebol. Niccolò nunca apostou em um evento esportivo A farsa a que está sujeito é inaceitável Baseado na palavra de um criminoso completo, disposto a fazer qualquer coisa para obter exposição na mídia. “Processaremos os responsáveis ​​em todos os lugares até que a verdade seja revelada”.