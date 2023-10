Scudetto, é realmente a noite da verdade. Satanás está tentando escapar novamente. A Juventus não pode mais esperar

Quando o líder teórico – que foi superado temporariamente pelo Inter – encontra a terceira força do torneio, o clima de desafio ao torneio surge naturalmente.Se for um grande clássico como o Milan x Juventus, as expectativas aumentam significativamente. Com a presença de mais de 70 mil torcedores nesta noite em San Siro, o grande jogo do nono dia do torneio poderá fornecer indicadores importantes sobre os reais objetivos sazonais dos dois campeões. Enquanto o ex-jogador da noite de Allegri (que conquistou a primeira tripla com os Devils) continua a evitar o papel de favorito que ambos os clubes indicam sob o comando de Madonnina, devido à falta de compromissos europeus para ele, Pioli continua comprometido com a sua opinião. (“Obviamente preparar-se para apenas um jogo por semana é uma vantagem”), mas a comparação de hoje fornecerá uma confirmação mais precisa a este respeito. O que une o destino do líder da turma e dos Bianconeri são duas clínicas lotadas (Sportello e Chukwueze em Milanello, Alex Sandro, Danilo e Chiesa ainda não chegaram ao topo em Continassa), sem esquecer que o Diabo também ficará sem o suspenso Maignan e Theo Hernández. Mas o que fez sorrir os treinadores foi a recuperação de Krunic, Kalulu (que partirá do banco) e Vlahovic, para fazerem dupla com Milik ou Kane, enquanto a proximidade dos dois principais protagonistas no “caso das apostas” vem de ambos, com Allegri mais envolvido depois de perder Fagioli durante toda a temporada.Quase na totalidade: “A jornada começa agora para Niccolò, não é um momento fácil, mas ele sabe que estamos todos com ele e esperando por ele”.

Emoção sem limites revelada pelas palavras de Pioli a Tonali: “Ficamos maravilhados e chocados: se eu amava o Sandro ‘dez’, agora o amo ‘cem’. ele.” Ajudem-no.”

Milão está aqui. Com a maior confiança dada ao veterano Mirante, que fez sua primeira aparição na temporada entre os postes, Florenzi parece ser o favorito para substituir Theo Hernandez na esquerda, Adli foi confirmado como meio-campista com Musa e Reijnders dentro, enquanto o tridente formado por Pulisic é A linha de ataque, Leão e Giroud, está confirmada: com o português sem marcar há um mês e o francês há quase dois meses, para o técnico Emilian não importa muito quem vai deixar sua assinatura no lista de artilheiros, enquanto espera que seu time faça um jogo disputado com limpeza técnica e inteligência tática.

A Juve está aqui. A emergência defensiva não levará a uma mudança de formação, mas será combatida pelo trio Gatti, Bremer e Rugani (este último à frente de Cambiasso), e Oya na direita com Kostic na esquerda, enquanto no meio-campo a certeza de Rabiot permanece. Capitão esta noite, e Locatelli: “Timothy está melhorando. Entre Ealing e Welds, ele provavelmente será o primeiro meio-campista, porque Keenan é mais um segundo atacante e sabe marcar gols. Talvez McKennie jogue mais no meio.” “De qualquer forma, temos soluções e vamos encontrar algumas soluções. Entretanto, Nong estará connosco”, sublinhou o treinador toscano, que pretende desfrutar do grande duelo desta noite, mas acima de tudo para perceber onde a sua equipa pode realmente chegar.