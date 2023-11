Terceiro set 6-2, 5-7, 1-1

22h53 – Panatta: “Se eu tivesse jogado em Abu Dhabi, o cometa teria se retirado.”

Parece que o pecador tem alguns problemas nas costas. “Se a final não tivesse sido realizada em Turim, mas, por exemplo, em Abu Dhabi, Sinner já teria desistido desta partida”, disse Adriano Panatta, comentando sobre Rai.

22h51 – Grupos: Quem se classifica

Vamos relembrar os diferentes grupos para passar pela rodada: Se Ron vencer Sinner, ele se classifica para as semifinais como primeiro do grupo, com Jannik em segundo lugar e Djokovic é eliminado.

22h49 – Início do terceiro set

O desempenho de Ron melhorou na última meia hora. O dinamarquês segura o primeiro saque do terceiro set sem gols. Parece que o pecador está em apuros.

22h41 – Ron vence o segundo set por 7-5

Ron continua o ataque: pressiona desde a linha de fundo, provoca falta em Sinner e leva 0-15. Depois cometeu dois erros de backhand: primeiro acertou um chute de longa distância e depois foi para a rede. Ele anulou o primeiro set point com um forehand diagonal que Ron pegou no contra-ataque. A segunda com mais um forehand vencedor, mas rendeu no terceiro: a dinamarquesa fechou o ponto de cabeça e venceu o segundo set. Vamos para o terceiro.

22h36 – Ron garante o desempate

Ron ainda mantém a vantagem, mas segura o saque sem permitir break points e garantindo assim o tie-break. Yannick, que perdia por 5-4 e segurava o zero, agora terá que sacar novamente com pressão, depois de perder por 6-5 no segundo set.

22h30 – Ron lidera por 5-4 no segundo set

Continuamos sacando no segundo set: Ron lidera por 5-4, e agora Sinner vai ampliar o set. Janek sentou-se e tocou suas costas.

22h17 – Ron fica à frente no segundo set

Começamos novamente com Sinner segurando o saque em um instante, com dois ases na partida (são 6 no total na partida). Depois em vantagens, mas sem conceder break points, Rune também segura o saque. O dinamarquês lidera por 4-3 no segundo set.

22h14 – Ron liga para o fisioterapeuta com um problema no joelho

Ron interrompeu o jogo novamente e chamou um fisioterapeuta devido a um problema no joelho direito.

22h11 – A runa também cancela o ponto de interrupção

Com um saque vencedor e gritando “Vamos” a plenos pulmões, Ron anulou um importante break point no quinto game. Ele se manteve à frente no segundo set com o placar de 3-2, agora no saque de Sinner.

22h08 – Sinner cancela o break point

O pecador corre como um trem. Yannick acerta 15-30 ases, então Ron consegue um break point com um forehand na linha que pressiona a linha, no final de uma troca muito longa. Mas mesmo neste caso, Sinner encontra o saque vencedor e o cancela. Em seguida, feche o jogo. No entanto, o dinamarquês aumentou significativamente o seu nível de tênis em comparação com o primeiro set. O jogo agora está equilibrado.

22h00 – Ron lidera por 2 a 1 no segundo set

Sinner Rune dá vantagem no terceiro período, mas aos 40-40 coloca um passe para trás fora do alcance que lhe é possível. O dinamarquês segura o saque e lidera por 2 a 1 no segundo set.

21h51 – Início do segundo set

Os dois primeiros jogos do segundo set estão sem derrotas: Ron mantém 15, e Sinner também. Estamos 1-1 no segundo set

21h47 – Ron deixa o campo

Ron deixou o campo para ir ao banheiro.

21h43 – Vencedor do primeiro set 6-2

Sinner venceu o primeiro set por 6-2 em 32 minutos, terminando o jogo final aos 30: Jannik é impecável, tanto no saque quanto no jogo de base. Também é bom para escolher uma resposta, para que você possa pontuar enquanto a runa ainda está fria e depois enfrentar-se. A primeira parte é idílica do Tirol do Sul.

21h38 – Runas encurtadas: Sinner lidera por 5-2

Duas rebatidas de Sinner, Rune sobe 40-0, recupera em 40-30, depois uma falta em um backhand de Yannick. O dinamarquês segura o saque, após mudar de quadra, Sinner trabalha para fechar o primeiro set.

21h34 – Pecador impecável com saque e backhand

Saque impecável de Sinner, que faz a diferença com seu backhand, sempre profundo e pesado, e seu saque. Ron tenta embaralhar as cartas mergulhando na rede, sem sucesso até o momento. Yannick venceu por 5-1 no primeiro set e agora saca para Ron.

21h28 – Atham lidera por 4-1 no primeiro set

O primeiro momento de incerteza de Sinner no saque: Com um bom ataque, Rune chega a 30-30, Yannick responde com um forehand profundo que leva seu oponente ao erro, depois um backhand preciso na linha. Em seguida, o dinamarquês, apesar da dupla falta, segura o saque pela primeira vez.

21h21 – Segundo intervalo do Sinner

Usando um golpe externo, Rune anula um break point preciso, mas imediatamente depois concede outro ponto com um erro para frente e Sinner converte. Yannick lidera por 3 a 0, intervalo duplo. O dinamarquês está cometendo muitos erros até agora.

21h17 – Sinner lidera por 2 a 0 no primeiro set

O pecador parece não ter intenção de realizar os cálculos. Rápido desde a linha de base, muito forte, Yannick mantém o saque sem gols e num instante leva a vantagem para 2 a 0. Ron parece estar com pressa, comenta Panata no Rai 2.

21h14 – O pecador é instantaneamente quebrado

Com um forehand perfeito, Sinner, o cirurgião, imediatamente arranca o saque de Rune. Parabéns, Yannick, por escolher a resposta. Ele competirá frente a frente no primeiro grupo.

Sinner venceu o sorteio e optou por responder: Começamos com a Runa rebatida.

Até ao momento houve dois precedentes entre Sinner e Ron, ambos vencidos pelo dinamarquês: o primeiro no ano passado no torneio ATP 250 de Sófia, nas meias-finais, com a desistência de Jannik na final (5-7, 6-4 , perdendo por 5-2), a última vez há alguns meses em Monte Carlo, novamente nas semifinais, com uma recuperação bem-sucedida de Holger (1-6, 7-5, 7-5).

21h03 – Jogadores em campo

Os jogadores acabaram de entrar em campo. Houve um rugido quando um pecador entrou no campo. Yannick é o primeiro italiano capaz de se classificar para as semifinais do ATP Finals.

20h28 – Djokovic: “Biscoitos? “O errado jogará para vencer.”

Esta é a opinião de Djokovic sobre a possibilidade de um "biscoito" entre Sinner e Rhone: "Espera-se que os jovens jogadores tenham fome e motivação para tentarem ficar mais fortes. Não sei o que Sinner está pensando, é óbvio que ele ficará aliviado ao pensar que já está qualificado antes de entrar em campo. Conhecendo-o, ele tentará vencer. Ele está jogando muito bem, assim como Ron. Será uma partida interessante porque são da mesma geração e rivais: tenho certeza de que nenhum dos dois quer perder para o outro, principalmente em um cenário como "Este é um evento importante".

20h15 – Panata tem certeza: “Não há competição entre Sinner e Rune”

Adriano Panatta, lenda do tênis italiano e último número 4 do mundo antes de Jannik Sinner, não tem dúvidas sobre a partida desta noite no ATP Finals contra o Rhone: “O azul é mais forte, não há competição. E eu vou te dizer por quê.” Leia o artigo completo aqui

19h32 – O pecador vai primeiro ou segundo? Grupos

Com uma vitória virtual de Ron, quem pagará o preço mais alto será Novak Djokovic, que já estará eliminado do grupo. Neste caso, só será necessário decidir quem irá primeiro entre Sinner e Dane e quem ficará em segundo lugar. Leia todas as coleções aqui

18h59 – Djokovic perde um set, Sinner já avançou

Jannik Sinner se classificou matematicamente para as semifinais do ATP Finals em Torino, antes mesmo de entrar em quadra esta noite contra Dane Holger Röhn. Quem deu qualificação ao tenista italiano foi seu grande amigo polonês, Hubert Hurkacz, que na partida da tarde venceu um set do sérvio número um do mundo, Novak Djokovic. Leia o artigo completo aqui

