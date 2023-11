155 esportes esplêndidos Casalecchio

Palco para 155 atletas, outra noite no Teatro Municipal Laura Petit de Casalicchio onde no âmbito da Festa de San Martino foi realizada a já tradicional cerimónia de entrega de prémios aos atletas que se destacaram pelos resultados durante o ano e registros relatados na respectiva disciplina. O facto é que na cidade do Reno, com uma população de 35.000 habitantes, uma percentagem recorde de praticantes está registada nas associações desportivas locais: 13.000 membros e 30 associações e sociedades activas em cerca de uma centena de especialidades desportivas e de saúde física.

Durante a noite moderada por Francesco Borsari e na presença do prefeito Bosso e do conselheiro esportivo Ruggeri, foram homenageados 155 atletas inscritos nos seguintes clubes e setores: Csi Patinação, Trem Osteria Grande – Bocha, Polisportiva Masi Setor de Natação Sincronizada, Polisportiva G. Masi – Basquete, Polisportiva Masi Patinação Artística, Polisportiva G. Masi Setor de Patinação, Polisportiva Ceretolese, Winning Dance Studio, Polisportiva G. Masi – Natação Competitiva, Casteldebole Patinação, Polisportiva G. Masi Setor de Ginástica Artística, Barca Skating Sports Center ASD Skating Sector, Polisportiva G Masi Master Setor Natação, Alma Danza, Real Casaleccio, FC Canoa Bologna, SC Ceretoles 1969. Entre os atletas que foram calorosamente recebidos pelo público, vale destacar Federico Mancarella, 30 anos, um forte do FC Canoa. Bologna, que no final de julho em Montremor (Portugal) sagrou-se pela segunda vez Campeão da Baracano European Kl2 Speed ​​Race. Mancarella, que sofre de espinha bífida, conhece feitos desse tipo.

Nas Paraolimpíadas de Tóquio, ele usou a medalha de bronze no pescoço. Em seguida, Massey orientou atletas que, junto com Tinani, Mariani e Zangonnel, conquistaram títulos e pódios nacionais. As meninas Casalecchiese conquistaram o bronze do Calderara Syncroroller no Campeonato Mundial de Sincronização na Colômbia.

