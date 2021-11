Mercado da Juventus, uma mudança repentina para o futuro de Aaron Ramsey

Tendo conquistado com facilidade a passagem da rodada da Liga dos Campeões ao vencer as quatro primeiras partidas do grupo, o Juventus Ele também voltou ao bom caminho no campeonato graças a uma dolorosa vitória na extrema contra a Fiorentina, que interrompeu uma sequência de derrotas na Série A. Max Allegri.

A final foi assinada por 1 a 0 pelo grande ex Juan Cuadrado Também permitiu aos bianconeri reconquistar dois pontos dos três primeiros da classificação, Napoli, Milan e Inter, mas a diferença entre as primeiras posições ainda é grande para a Juventus, que parece prestes a ser campeã do mercado de transferências em janeiro.

Juventus Ramsey: Este é o fim

Então, se o nome forte do ataque, Dusan VlahovicNo meio-campo, Allegri pode ser um novo elemento disponível para a segunda parte da temporada, apesar do bom desempenho de Manuel Locatelli e dos sinais de recuperação de Weston McKinney.

É provável que um novo item abra caminho para ele Aaron RamseyO fim de sua infeliz aventura na Juventus pode ser iminente.

Conforme relatado pelo La Gazzetta dello Sport, na verdade, as duas partes estão negociando a rescisão do contrato que obriga o meio-campista galês a Juventus até o Junho de 2023. As chances de atingir uma negociação parecem altas, mesmo antes da abertura da janela de mercado de janeiro.

Ramsey se retrai, Juventus conta

Este cenário permitiria ao Torino liberar uma vaga na equipe, um aspecto fundamental para poder contratar um novo jogador em janeiro, mas também economizar vários milhões considerando quanto o ex-Arsenal deve receber.

Ramsey foi de facto colocado sob um contrato de transferência gratuita no verão de 2019 por um valor líquido de 7 milhões por temporada, sem ser capaz de dar um retorno adequado nos três departamentos técnicos diferentes que se seguiram na Juventus, de Maurizio Sarri. para mim Max Allegri Passagem por Andrea Pirlo: Assim, a rescisão pode permitir à Juventus economizar quase dinheiro 18 milhões no total.

Ramsey se despede da Juventus: o futuro está na Inglaterra

O próprio treinador do Livorno, no verão passado, apesar de uma situação já semi-penetrada também em termos de relações, graças às repetidas críticas que Ramsey não sentiu falta do treinador da Juventus e da equipe médica desde a retirada de sua seleção durante o Euro 2020, tentou nomear a operadora chefe Na frente da defesa, exceto pela rendição após várias atuações decepcionantes, incluindo sua primeira aparição no campeonato contra a Udinese, a única e mais provável aparição de Ramsey como uma largada com a camisa branca e preta.

Parece que o futuro competitivo do meio-campista nascido nos anos 1990 será na sua amada Inglaterra, onde já não faltam ofertas e onde ele pode tentar se relançar, pondo fim a uma aventura que começou com tantas esperanças, mas acabou falindo, apesar dos três títulos no outdoor, o Scudetto, a Copa da Itália e a Supercopa da Itália.

OMNISPORT