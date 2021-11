“Ronaldo-United, divórcio emocionante no final da temporada?”

Olho Unido Agora é realmente um aviso Cristiano Ronaldo . A equipe de Solskjaer é sÉ isso (com o Brighton) na Premier League, a -5 do quarto lugar do Liverpool de Klopp: tal cenário, no final da temporada, pode levar o CR7 a um divórcio precoce dos Red Devils. O Daily Express falou sobre isso, focando em seu desejo louco de tocar lá Campeões .

Unidos, não há campeões? Ronaldo diz olá!

“Não estou aqui de férias – anunciado – Estou aqui para continuar ganhandoEle obviamente não desilude, já que marcou nove gols em treze partidas até o momento.Por outro lado, o objetivo é irritar a torcida do United. SolskjaerO principal suspeito da crise vivida pelo clube. CR7, de acordo com o tablóide, teria ficado chocado com os padrões mais baixos dos Red Devils, em sua opinião sendo irreconhecível em comparação com 2009: “Imagine isso em Liga Europeia É muito difícil, ele nunca jogou‘escreve o Daily Express. Para reforçar esta tese também as últimas palavras de Rio Ferdinand: “Ele pode ver isso como uma vergonha para seu currículo“

