“É por isso que é melhor”

Quanto mais o tempo passa, mais informações sobre o estilo incrível de Cristiano Ronaldo aparecem. Ex-companheiros de equipa, treinadores e jornalistas, cada um deles sempre dirige palavras amáveis ​​para o campeão português, contando anedotas que confirmam, se ainda forem necessárias, que para além do talento, há muito.

Desta vez foi a vez de Owen Hargreaves, ex-companheiro de Ronaldo no Manchester United, que contou sua experiência com o CR7 aos microfones BeINSports:

“O Cristiano e eu treinamos o tempo todo na cobrança de falta e ele sabia que eu podia chutá-los. Já estávamos fazendo isso antes da final da Champions League contra o Chelsea, ele estava de um lado da área e eu do outro. nove em dez no escanteio: “Owen, se eles nos derem um livre na final, você tem que cobrar”, disse-me Van der Sar, que estava no gol. Mas eu respondi: “Não posso marcar ele longe de Cristiano! Estamos falando do Cristiano Ronaldo, eh … ”.

“De qualquer forma, vamos para o vestiário e enquanto treinamos antes de entrar em campo e não tem ninguém por perto, o Cristiano se aproximou de mim e disse: ‘Owen, se você nos punir hoje você joga, eu vi como você treinou. Cristiano é assim. Todo mundo pensa que Ele adora arrogância, mas se eu sou bom em alguma coisa ele é o primeiro a perceber e a admitir. Por isso dei algumas cobranças de falta naquela temporada, porque ele sabia que eu poderia marcar. E Eu o admiro por isso. “

Enfim, aquele que explica perfeitamente porque Ronaldo é o melhor do mundo há 15 anos, sempre foi dito pelo então Red Devil Hargreaves:

“Sempre que vou à academia, encontro o Cristiano treinando com a medicine ball e repetindo as palavras exatas: ‘Quero ser o melhor jogador do mundo’. O compromisso dele é louco. Ele tem um talento inegável, que não muitos tem, mas ele trabalha muito e mais ele se torna uma espécie de criação divina. Não pode ser interrompido. ”

OMNISPORT