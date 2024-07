Poluição do rio Sena e problemas nas aldeias

Na água Sena Enterococos são normais, o problema é Escherichia coli que atualmente é aproximadamente o dobro dos limites permitidos pelos regulamentos do triatlo (1000 unidades/100 ml, ed.) Ser capaz de nadar em águas interiores, como as águas de um rio que desce lentamente. As chuvas dos últimos dias despejaram no Sena grandes quantidades de água estagnada que se esforça para compensar: a “familiarização” dos atletas com o rio foi cancelada ontem porque os valores não estavam corretos.

Em resposta à pergunta do Corriere, ele respondeu com franqueza científica: Sérgio MiglioriniMilano, o famoso traumatologista, Ele é o homem que dirá sim ou não ao Sena nas corridas de amanhã (homens) e O Dia Depois de Amanhã (mulheres) que, assim como a natação em águas abertas, é alvo de intensa polêmica por parte de atletas que temem contrair a doença. Migliorini preside o Comitê Médico Mundial de Triatlo, que tem um regulamento de saúde blindado: apenas um ponto acima da norma e você será parado.

O que acontece se você não conseguir correr no Sena? «Reunimo-nos todos os dias de madrugada para avaliar a situação – explica o médico -, hoje vamos saber se é possível fazer um reconhecimento, amanhã de manhã se há luz verde para a prova masculina. “Se os valores não diminuírem, podemos adiar tudo por 24 horas, caso contrário o regulamento é claro: o título olímpico será concedido excluindo a natação e apenas o ciclismo e a corrida serão preservados”.. A adequação da água do Sena para banho – que custou 1,4 mil milhões de euros entre bacias pluviais e coletores de águas pluviais – foi um dos temas classificatórios para os Jogos. READ Vlahovic entra. Acompanhe a partida ao vivo

Expor-se contra organizadores que já estão sob ataque em diferentes frentes Eles também são nadadores, Que vão competir no Sena no dia 9 de agosto por 10 quilômetros e temem que sua saúde esteja em risco. “Também estamos preocupados porque é um site que nunca experimentamos”, explicou ontem Gregório Paltrineri, Blue Champ – E provavelmente haverá frio, sujeira e correntes de ar porque o Sena é um rio. “Não há condições para nadar, mas tenho a certeza que vamos nadar porque investiram muito dinheiro”.

Os ovos e o frango perder-se-ão da cantina da aldeia, juntamente com outras matérias-primas ricas em proteínas, como a carne, que desaparecerão das mesas num piscar de olhos e sem serem substituídas. Muitos dos ingleses (a quem os seus primos britânicos insultaram sobre o insulto alimentar) deixaram a aldeia e foram para uma série de hotéis próximos, onde chefs do Reino Unido foram recrutados com urgência para a cozinha.

O alarme do ar condicionado dispara O livro de reclamações inclui ainda transportes que se deslocam até aos campos de treino, Muito lento devido a quedas constantes apesar da “pista olímpica” Pintado em muitas ruas e no anel viário parisiense. Depois as escadas (até nove andares) que os atletas terão de subir devido às constantes avarias nos elevadores e os colchões duros de plástico alimentar reciclado que os suecos (nacionalistas das compras) substituíram pelos que compraram no IKEA.

Mas agora, com o aviso de calor e as temperaturas máximas previstas a rondar os 36 graus entre amanhã e o dia seguinte, O temido alarme do ar condicionado pode disparar, Objetos inesperados dentro dos quartos no projeto inicial para “minimizar o impacto ambiental geral”. Em resposta às reclamações daqueles (americanos, por exemplo) que vivem sob o frio intenso dos aparelhos de ar condicionado, os organizadores responderam com 2.500 micro-slots (aparentemente barulhentos) instalados mediante solicitação, o que, claro, não seria suficiente para vencer, se não for suficiente Para vencer. Pelo menos uma medalha no calor parisiense para mais de 10 mil atletas. READ Velhovic e Chiellini vencem o Inter

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”