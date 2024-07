Renato Vega, capitão da seleção sub-21 de Portugal. Pilar

Portugal enfrenta a França nas segundas quartas de final do Campeonato Europeu, na sexta-feira, às 21h. O jogador português do Basileia, Renato Vega, analisa a seleção portuguesa em exclusivo para o Blue Sport.

Está com pressa? Blue News resume para você Portugal e França disputam uma vaga nas meias-finais do Euro 2024, na sexta-feira, às 21h, em Hamburgo.

A partida também é uma repetição da final do Campeonato Europeu de 2016, quando os portugueses conquistaram seu primeiro grande troféu com uma vitória por 1 a 0 sobre os anfitriões do torneio, em Paris.

Cristiano Ronaldo já era um líder naquela época. Pilar defensivo Pepe, hoje com 41 anos, fez parte da seleção portuguesa há oito anos.

O português Renato Vega, defesa do Basileia e capitão da seleção sub-21 de Portugal, analisa o desafio que a equipa do Blue Sport enfrenta.

Em entrevista à Blue Sport, o jogador português do Basileia Renato VegaO jogador, que no verão passado se transferiu do Sporting Lisboa para a Suíça, manifestou a sua satisfação com o desempenho da Seleção até ao momento.

“Perdemos apenas um jogo (0:2 para a Geórgia, ed.), mas naquela altura já tínhamos nos classificado”, disse o jovem de 20 anos. Agora Portugal espera um verdadeiro desafio entre os dois gigantes, com a França.

No entanto, Vega está otimista: “Temos tudo para passar novamente pelo Tour”.

Nas oitavas de final, a estrela de Cristiano Ronaldo foi forçada a estremecer por um longo período contra a Eslovênia. O craque chutou de todos os ângulos e perdeu um pênalti na prorrogação, após o qual Cristiano Ronaldo chorou incontrolavelmente.

“As lágrimas mostram o quão importante o Campeonato Europeu é para ele.” Mas no final Ronaldo voltou a rir graças à vitória que conquistou nos pênaltis.

“Acho que ninguém sofre tanto quanto ele. “Quando alguém quer tanto, o compromisso total é o único caminho”, disse o jovem, acrescentando: “É ainda mais frustrante quando você não consegue”.

Além disso, é muito provável que este seja o último Campeonato Europeu de Ronaldo, por isso um erro como este é muito doloroso.

Ramos deveria substituir Ronaldo no centro do ataque?

O jogador do Basileia diz-se entusiasmado com o registo goleador do seu compatriota mais famoso (130 golos em 211 jogos internacionais): “Sem Ronaldo, Portugal não teria alcançado o mesmo sucesso no futebol. “O povo português está-lhe muito grato por isso.”

Apesar dos 39 anos e de jogar na Arábia Saudita, CR7 ainda desempenha um papel importante na seleção nacional.

Ele marcou mais de 50 gols este ano e isso fala por si.” A sua conclusão é clara: “É claro que ele merece, dá para ver que ele dá tudo pela equipe”.

Naturalmente, outros jogadores mais jovens terão de dar lugar ao veterano. Em primeiro lugar está o atacante Gonçalo Ramosque permaneceu com o papel de substituto.

São dois tipos diferentes de jogadores e em fases diferentes das suas carreiras. “No final é o treinador quem decide”, diz a entrevistada Solomonica.