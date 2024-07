Olimpíadas de Paris 2024: corridas e medalhas de hoje

Os italianos estão competindo hoje

O terceiro dia de competição nas Olimpíadas. Estes são os italianos que participam hoje.

09h00: Samuel Cotafava, Paolo Nicolai – Vôlei de Praia, Campeonato Masculino (Grupos)

09h30: Mauro De Filippis, Giovanni Belillo – tiro ao alvo, armadilha masculina (eliminatórias)

10h10: Giovanni Totti – Badminton, Individual Masculino (Grupos).

10h16: Itália – tiro, provas por equipes masculinas (oitavas de final)

10h18: Manuel Lombardo – Judô Masculino -73kg (32º)

10h20: Giovanni Codato, Davide Comini – remo, dois sem homens (repetição)

24/10: Verônica Toniolo – Judô Feminino -57 kg (32º)

11h00: Sarah Franceschi – Natação, 400m Medley Feminino (Preliminares)

11h15: Michela Battiston, Martina Crescio, Chiara Mormel – Esgrima, Individual Feminino (32º)

11h40: Itália – Remo, oito masculino (rodadas preliminares)

12h00: Yasmine Paolini – Tênis, individual feminino (segunda rodada, começa às 12h00)

12h00: Luca Di Tullio, Gregorio Paltrineri – Natação, 800m Livre Masculino (Rodadas Preliminares).

12h00: o últimoDanilo Dennis Solazzo – Tiro com carabina 10m masculino

12h00: Itália – Remo, oito feminino (rodadas preliminares)

12h03: Marta Magetti – Vela, aula IQFoil Feminino

12h35: Guillaume Bianchi – Esgrima, Individual Masculino (32º)

12h36: Diego Lenzi – Boxe masculino +92 kg

13h00: Giorgia Piculin – tênis de mesa, individual feminino (segunda rodada)

13h05: Filippo Macchi, Tommaso Marini – Esgrima, Individual Masculino (32º)

13h30: Andrea Vavasori – Tênis, Individual Masculino (segunda rodada)

13h35: Jana Germani, Giorgia Bertozzi – Vela feminina 49erFX

14h: Citterosa (x França) – Pólo aquático, torneio feminino (grupos).

14h10: o últimoSimone Avondato, Luca Braidot – Mountain Bike, prova de cross country masculino

15h30: Raffaello Eovaldi – Canoagem Slalom, C1 Masculino (Semifinais)

15h46: Alessia Misiano – boxe, 60 kg feminino (oitavas de final)

17h30: o últimoItália – ginástica artística, competições por equipes masculinas

20h50 – Esgrima: final do terceiro e quarto lugar individual feminino

21h15 – Esgrima: 3º e 4º lugares na final individual masculina

21h19: o últimoThomas Cicon – Natação, 100m costas masculino

21h25: o último– Benedetta Pilato – Natação, 100 metros peito feminino

21h45 – Esgrima: final do primeiro e segundo lugar individual feminino

22h10 – Esgrima: final individual masculino, primeiro e segundo lugares

Cronometrado: Matteo Arnaldi – Tênis, Individual Masculino (segunda rodada)

Tempo a definir: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciarito – Tênis, Duplas Femininas (primeira rodada)

Tempo a definir: Sara Errani, Andrea Vavasori – Tênis, Duplas Mistas (1ª rodada)

Tempo a ser determinado: Luciano Darderi, Lorenzo Musetti – Tênis – Duplas Masculinas (Primeira Rodada)