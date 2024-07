Programa do Campeonato Europeu 2024, programação, transmissão ao vivo, possíveis escalações

Confira abaixo o calendário completo, programação detalhada, horário de início, programação de TV e transmissão ao vivo do Portugal x França, partida válida pelas quartas de final do Campeonato Europeu de 2024. A partida será transmitida ao vivo pela TV na Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251 e Rai 2 (gratuito) e ao vivo no NOW, Sky Go e RaiPlay.

Calendário de Portugal e França hoje (sexta-feira, 5 de julho)

Sexta-feira, 5 de julho

21h00 Euro 2024, Quartos de final – Portugal – França – Sky Sport Calcio (canal 202), Sky Sport 4K (canal 213), Sky Sport Uno (canal 201), Sky Sport 251, Rai 1 (gratuito). ); Transmita ao vivo no NOW, Sky Go, Rai Play

Programa Portugal e França: onde pode ver na TV e em direto

Ele vive: Sky Sports Calcio (canal 202), Sky Sports Uno (201), Sky Sports 4K (213), Sky Sports 251, Rai 1 (grátis)

transmissão ao vivo: Agora, Sky Joe

Possível formação entre Portugal e França

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes; vitinha, palinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leão; Cristiano Ronaldo.

Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes; vitinha, palinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leão; Cristiano Ronaldo. França (4-3-3): Minian. Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanti, Tshwamini, Camavinga; Dembélé, Mbappé, Griezmann.

