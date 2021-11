Galli x Salvini, brigas durante Milan-Inter

No clássico entre Milan e Inter, ocorreu um confronto verbal entre o cantor Ghali e o secretário da Liga, Matteo Salvini. Tudo sob o olhar de Paolo Maldini

Foi um clássico intenso de que gostamos ontem à noite San Siro. Os dois times jogavam futebol, com competição acirrada. Assim, o jogo acabou por ser verdade e não é por acaso que apenas um nome foi encontrado no caderno do árbitro. Palo Toure.

Mesmo fora do campo, como sempre, havia apenas problemas de saúde. Os dois torcedores se respeitam: vocês vão juntos ao estádio, entram por portões diferentes e se reencontram no final da partida. Tudo está calmo, tudo está normal. Portanto, foi um ótimo lugar para o futebol italiano no exterior.

Leia também:

cortina

Mas nas arquibancadas houve um momento de tensão, aparentemente sem relação com o futebol. Nas arquibancadas de honra, um confronto verbal eclodiu entre Ghali NS Matteo Salvini.

A causa da disputa é desconhecida, mas sendo da fé rossonera, é difícil acreditar que tenha algo a ver com futebol. Mais fácil do que uma questão política, com o cantor definitivamente não tendo ideias semelhantes às do primeiro jogador da liga.

Na cortina, filmado com celulares, e também compareceu Paolo Maldini, que não entrou em colapso, chamando até mesmo os agentes que correram em direção aos brigões para se acalmarem.