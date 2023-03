Liga Europa: Roma marca nas quartas de final, Real Sociedad CO 2 a 0 – Sport

A Roma venceu a Real Sociedad por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. Aos 13 minutos, os Giallorossi encontraram o primeiro gol por intermédio de El Shaarawy, no final de um bom contra-ataque após passe de Abraham. Os espanhóis estiveram perto do empate, com Cobo acertando na trave. No segundo tempo, Pellegrini colide com Zobeldia e se machuca na cabeça: Mourinho o leva de volta ao vestiário. Abraham também sai e entra Belotti, que bate na trave. Na final, Kumbulla fez 2 a 0 de cabeça, após uma inevitável pausa após cobrança de escanteio de Dybala. A segunda mão está marcada para 16 de março, em San Sebastian. registro

eu esqueço Gols: na Parte 13 Al Shaarawy. na Rua Kumbola 42 (ANSA)

A Roma resguarda-se das más surpresas e marca um seco 2-0 frente à Real Sociedad que, na segunda mão dos oitavos-de-final em San Sebastián, será chamada a uma verdadeira façanha se quiser continuar a sua caminhada na Liga Europa. . Uma “remontada” no futebol é possível e sempre possível, mas não se a Roma jogar com o mesmo interesse e foco que esta noite. Com um golo em cada parte de El Shaarawy e Kompola (outro passe de bola parada), os Giallorossi resolveram um jogo muito complicado, mas menos perigoso do que o esperado. E isso graças aos jogadores à disposição de Mourinho que deram aos bascos oportunidades de golo, sobretudo na fase defensiva. Em suma, duas equipas iguais em termos de técnica geral e ambições de vencer este torneio ainda sem vencedores italianos defrontam-se com mais medo de perder do que vontade de vencer. No final, porém, a Roma foi mais pessimista e menos perdulária, lançando as bases para um retorno menos problemático, graças ao resultado óbvio.

Aos 13 minutos de estudo, a Roma, desta vez alinhando com Abraham na frente, marcou, no auge do movimento lateral desenvolvido por Dybala pela direita: o argentino Abraham manda na vertical, cuja largura cruza a área da direita para a esquerda e chama El Shaarawy, que se move para ele atrás de Remiro Depois de correr cerca de oitenta metros. Aos 24 minutos, o guarda-redes basco cometeu um erro, devido à pressão de Pellegrini, mas nem Dybala nem o médio da Roma aproveitaram o presente para assinar o 2-0. O chute de pé direito de Zubeldia aos 27 minutos termina alto. Aos 31 minutos, Pellegrini interceptou rapidamente um voleio de Dybala, da sua posição preferida, mas não conseguiu marcar. Remiro aos 42 minutos arrisca uma segunda omelete, mas Abraham luta para direcionar o rebote do goleiro para o gol. No segundo tempo, os bascos voltaram a entrar em campo de forma mais decisiva, mas a partida continuou velada: a Roma buscou o bolso direito, e os adversários não se revelaram e até movimentaram o centro de gravidade para frente, tentando encontrar o empate. Quase conseguiram aos 10 minutos, quando o pé esquerdo de Rico passou perto da trave à direita de Rui Patricio, que ainda assim tocou na bola. Aos 12 minutos, Pellegrini, no canto seguinte, colide com Zobeldia e lesiona-se na cabeça: Mourinho leva-o de volta ao balneário. Ibrahim também sai e Belotti entra. Aos 22 minutos, Mancini faz um belo lançamento justamente por causa do “Gallo”, que voa, entra na área pela direita e corta o travessão de uma posição complexa. A pressão da Real Sociedad está aumentando, mas a Roma se mantém firme. A massa Giallorossi fornece mais evidências de confiabilidade. Merino mordeu as mãos aos 38 minutos e não conseguiu igualar a poucos passos de Rui Patricio. Mas, aos 42 minutos, a Roma aproveitou o que tinha de melhor: cobranças de falta. De canto de Dybala, Kumbula fechou o placar a poucos passos de distância, cabeceando para o gol e tornando o retorno ao País Basco menos assustador.