Pedido incrível para Tottenham

Londres, Inglaterra) – No domingo passado, Antonio Conte conquistou sua primeira vitória no banco do Tottenham. Depois de 0 a 0 contra o Everton na estreia, o ex-técnico da Juventus e do Inter, entre outros, superou o Leeds Loco Bielsa. Depois de ficar para trás com um gol de Daniel James no primeiro tempo, o Tottenham Eles o viraram no segundo tempo graças aos gols de Pierre-Emile Hojberg e Sergio Reguilon. Sucesso sofrido e festejado por Conte, tendo sido muito aplaudido, abraçando os seus jogadores no banco e depois os de campo. O Tottenham com Conte tem grandes sonhos e tem bons motivos para isso. Antes da partida contra o Leeds, porém, para chamar a atenção Jeff Shreyves, repórter da Sky Sports, foi um pedido muito especial feito por um técnico da Salento.