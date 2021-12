Nas redes sociais, ela revelou o gênero dos gêmeos

depois de anunciar Gravidez gêmeos Georginapara o modelo e Ronaldo É hora de revelar a todos sexo de crianças imigrantes. O casal decidiu anunciar um grande concurso Vídeo Poste em seus perfis do Instagram. As outras crianças foram as primeiras a descobrir o sexo: as duas explodiram balões Que surpreendentemente contém pedaços de papel Rosa e Zuri. Então CR7 vai chegar em casa um garotinha que isso garota estúpida. “Ele é uma criança” O filho mais velho Cristiano Jr chorou, “Ela é uma garota”A pequena Eva respondeu: Em suma, parece que a descoberta fez com que todos feliz.