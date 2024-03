MotoGP, Jorge Martin vence em Portugal. Cataratas Bagnaya

Roma, 24 de março. (Escannews) – Jorge Martin vence a longa corrida de Portimão, o Grande Prémio de Portugal, a segunda ronda do Campeonato do Mundo, à frente de Enea Bastianini e do grande Pedro Acosta, no seu primeiro pódio no Mundial de MotoGP. Bagnaia caiu depois de colidir com Marc Márquez enquanto lutavam pelo quinto lugar. Maverick Vinales também sofreu um acidente na última volta: o espanhol quebrou a caixa de câmbio. As duas últimas sessões do Grande Prémio de Portugal foram um pesadelo.

Bagnaia, Márquez e Viñales acabaram na areia e no concreto, desesperados pelo resultado. Tudo isso enquanto Martin corria em direção à linha de chegada sob a bandeira quadriculada agitada por Mourinho (“Já fiz muito isso na Fórmula 1, é a minha primeira vez no campeonato de MotoGP, mas neste verão vou voltar ao futebol”, ele disse ao especial. Um). A primeira curva aconteceu na volta 23: Bagnaia, que lutava no quinto lugar, foi colidido pelo formidável Acosta, que depois terminou a corrida no pódio, com Márquez e ambos acabaram na gravilha fora da pista. Haverá uma discussão sobre comunicação. Mesmo que pareça um acidente de corrida, o contato na direção da corrida terminou, mas no final não haverá penalidades. Depois é o inocente Viñales que se desespera com a caixa de velocidades avariada da sua Aprilia, negando-lhe um pódio agora garantido. Neste ponto, a corrida estava clara com a merecida vitória de Martin.