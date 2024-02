Juventus, primeiro contato com Thiago Motta. O nocaute com o Inter e as velhas dúvidas sobre Allegri | Primabagina

esta foi uma afirmação bem conhecida de uma campanha publicitária mais famosa na década de 1990.o treinador que acabou por atrair a atenção de várias equipas de alto nível enquanto liderava o Bolonha,De acordo com o que ele revela Corriere della Serafoi enriquecido por um capítulo muito importante nos últimos dias:

Ele estava convencido – Talvez hajaO mais convincente do novo mistério da Liga Italiana, que parece ser a mais preparada para o grande salto: Depois de treinar nas categorias de base do Paris Saint-Germain e comandar a equipe do Spezia, Motta encontrou em Bolonha a dimensão ideal para ele. Aliar a proposta baseada na organização e estética do jogo com a proposta de resultados importantes – Os Rossoblu estão na corrida pela qualificação para a Liga dos Campeões – sem medo das grandes equipas, como evidenciam os empates conquistados fora de casa com Juventus, Inter e Milan e a prestigiada vitória dos campeões Nerazzurri nas oitavas de final do Copa da Itália. Destaca-se também o interesse dos rossoneri pelo ex-jogador italiano no período pós-Pioli – Mas a forte proposta que leva Antonio Conte permanece – e também o Paris Saint-Germain do seu grande amigo Nasser Al-Khelaifi, enquanto nas últimas horas o ex-companheiro de Motta no Barcelona, ​​​​Deco, fugiu com as palavras.

Deco fala assim da era pós-Xavi

De volta à discussão – O que acontecerá com Allegri? O treinador que voltou a liderar a Juventus na era pós-Sarri e pós-Pirlo, após dois anos de descanso e regresso aos níveis do passado e que em vez disso – graças a uma série de incidentes e erros a todos os níveis – reduziu o tamanho do time. As ambições da idosa, que confirmou no Estádio San Siro que ainda não atingiu o nível do Inter, que domina a Liga italiana. Os debates habituais sobre o comportamento racial rude e a gestão dos revezamentos – o revezamento entre Yildiz e Chiesa, principalmente – sendo excessivamente julgados ressurgiram. Não é de hoje que o ambiente da Juventus e a galáxia de adeptos, cujos ânimos foram amplificados pela chegada das redes sociais, se infiltraram na Juventus com o desejo de tentar algo diferente e concentrar-se num treinador emergente e num avançado mais fresco e moderno. . Ideias. E Há também evidências que alimentam dúvidas de que o momento da verdade para Allegri está se aproximandoA pessoa em questão deixou-o na rua…

Ambíguo – uma resposta evasivaquase fora de alcance, sequestrado por seu colega esportemediaset No final da análise tranquila da derrota frente ao Inter que na opinião de Massimiliano Allegri não muda – e não deve mudar – nada no que diz respeito às perspectivas da Juventus até ao final da temporada. O objetivo prioritário é devolver os Bianconeri à Liga dos CampeõesAlém disso, numa edição com novo formato e prémios de participação muito mais ricos do que no passado, em mão, da liderança, que ainda está 15 pontos atrás do quinto colocado na classificação. Alcançado este objetivo, será possível planear o futuro da equipa da Juventus e talvez também o futuro do treinador que ainda se mostra desequilibrado e forte até ao momento. O seu contrato expira em junho de 2025, mas também percebemos que se alguém decidir continuar, seria muito arriscado fazê-lo com a perspectiva de iniciar uma nova temporada como treinador expirado.

Planilhas de balanço – Como já informamos nas últimas semanas acima calciomercato.com, Massimiliano Allegri e representantes da administração da Juventus concordaram em se reunir na próxima primaveraTalvez coincidindo com o período de descanso das seleções que chegará após a rodada do Campeonato Italiano, no dia 17 de março, quando o quadro ficará mais claro e Quando começamos a abordar concretamente o planejamento para o próximo ano esportivo. Até o momento, tudo permanece em aberto – renovação até 2027 com salário reduzido em relação aos atuais 7 milhões líquidos mais bônus, liberação ou adeus por mútuo consentimento – e a sensação, como nunca antes, é de que a bola está passando para o técnico do Livorno.Que concordou em maio de 2021 em assumir novamente o comando da Juventus após um hiato de dois anos, apesar de perceber que a Juve que ele iria treinar não seria a equipe formidável no primeiro ciclo de vitórias de 2014 a 2019. Ele lutou muito no primeiro temporada, e foi obrigado a enfrentar… Pesadas críticas de quem já não o considerava apto para tarefa tão importante depois de dois meses passados ​​mais se refrescando do que se atualizando do ponto de vista tático, mas quem conseguiu fazer isso mostrou na temporada seguinte a capacidade de resistir à tempestade que se abateu sobre o clube, entre os julgamentos desportivos, e as habituais investigações judiciais no caso das mais-valias e dos alegados ajustamentos no balanço, além da purga geral do gestão de frente que o privou sobretudo do seu principal “aliado” dentro do clube, o ex-presidente Andrea Agnelli.

A primeira escolha – Por que palavras antigas? A Juventus recomeçou este ano mais forte e determinada a assumir aquilo de que o destino a privou e, uma vez fechado o círculo, será altura de falar sobre orçamentos, planeamento e compreender os outros passos necessários para o conseguir. Traga o navio de guerra para mais perto E repita Velha Para lutar pelo campeonato. Então vamos avançar juntos? Não necessariamente, porque Cristiano Giuntoli já deu um sinal muito claro ao mundo exterior: se houver separação de Allegri, Thiago Motta é a primeira escolha.