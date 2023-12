Hóquei, Série A1: Trissino e Grosseto não cometem erros, Monza blitz em Bassano

Trissino e Grosseto não estão errados No domingo designado para Campeonato de Hóquei no Gelo Série A1 2023-2024. Ambas as equipes venceram os jogos contra Sandrigo e Lodi, não perdendo terreno para o líder Forte dei Marmi.

Campeões italianos em particular Eles venceram por 7-2Este resultado foi alcançado graças a um jogo controlado por todos e caracterizado por uma vantagem de 5-0 no início da segunda parte.

A disputa em Grosseto é certamente mais contestadarealmente capaz de se recuperar de uma situação de desvantagem: aos 15h44 do segundo tempo, Fantozzi colocou Lodi na frente ao marcar o gol provisório de 3 a 4, gol que deixou orgulhosos os toscanos, que igualaram o placar primeiro, Franchi ( 9:01). Então se espalhou Graças a Saavedra (7:17), Franchi (6:17) e novamente Saavedra (4:48), pararam o placar em 7-4.

Por fim, vale mencionar a blitz do Monza no Estádio BassanoA partida terminou com o placar de 4 a 5. Enquanto espera a recuperação de Forte (que viaja com um jogo a menos), Trissino está a três pontos do líder, com 24 pontos, dois à frente de Grosseto. O próximo dia será 9 de dezembro.

Foto: Alberto Fanelli FISR