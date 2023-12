Udinese – Verona 2-1: transmissão ao vivo

Está tudo pronto no Blue Energy Stadium para a partida entre Udinese e Verona, pela décima quarta rodada do Campeonato Italiano.14h42

Desafiando a redenção, as equipes estão divididas por apenas dois pontos: os friulianos ainda buscam a primeira vitória em casa no torneio (4N, 2P); A equipe de Veneza está em uma seqüência de 12 derrotas consecutivas.14h46

Aqui estão as escalações. Udinese com plano 3-5-1-1: Silvestri – João Ferreira, Kabasele, Perez – Ibosele, Samardzic, Wallace, Payero, Zemora – Pereira – Sucesso. Disponíveis: Baddeley, Okoye, Christensen, Masina, Gissand, Lovric, Tekevik, Zarraga, Quina, Ehesibo, Camara, Camara, Marley, Thauvin, Luka.15h01

Baroni conta com Njong-Suslov-Lazovic para apoiar Djuric. Coppola entra no lugar de Hien na defesa.14h52

Terminadas as fases de aquecimento, o jogo comandado por Maresca terá início em breve.14h52

Sucesso no chão, a partida ficou parada por alguns instantes.15h03

9′

Durante as etapas de estudo, as duas equipes se enfrentam no meio.15h10