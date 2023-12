Ex-namorados duplos poderosos e desafiadores. Nunca é fácil com Sarzana

Arquivada a viagem europeia, o Forte dei Marmi regressa ao Campeonato Italiano para um desafio de grande importância. Esta tarde, às 18h, o Sarzana estará no palco do Palaforte, está fazendo um bom torneio e sempre foi forte rival dos Rossoblu, de quem também conquistou a Coppa Itália em casa quando era comandado por Mirko Bertolucci. A equipa da Ligúria, comandada por um experiente treinador Paulo De Rinaldes, está na sexta posição e acaba de sair de uma derrota em casa para o Follonica.

Os pontos fortes da equipe são os produtos locais, como o goleiro Corona e os capitães Borsi e Francisco de Reynaldes, e jogadores altamente experientes, como os ex-Illuzzi e Festa, e os argentinos Jeronimo Garcia, Ortiz e Olmos, os últimos recém-chegados e já perfeitamente integrados. Até no Porsche Center há muitos ex-jogadores, desde o técnico Bertolucci (foto) até Cinquini, Rossi, Galbas e Ebenazar, que são procurados nos rossoneri pelo próprio treinador do Viareggio. O jogo português fora de casa certamente não passará ileso, e esta noite mais do que nunca teremos que aproveitar o grande plantel que os jogadores do Versilia possuem. Os jogos da temporada regular da temporada passada viram o fator estádio desaparecer, com os Ligurianos vencendo (4-6) em Palaforte na primeira mão e o Forte vencendo o mesmo (1-3) na segunda mão.

Passando para o Porsche Center Forte, será interessante avaliar se o desgastante e infeliz jogo português fora de casa afetará o desempenho dos Rossoblu que viajam até agora no primeiro torneio na pontuação máxima com 24 pontos, que é o resultado. De oito vitórias. Dezembro será cheio de emoção, com 5 jogos entre o Campeonato e a Liga dos Campeões a decorrer entre hoje e quarta-feira, dia 20, antes do final do ano em que Gnata e os seus companheiros pretendem chegar ao topo da classificação.

O dia 10 da A1 termina hoje. Além de Forte-Sarzana, Trissino-Sandrigo e Bassano-Montebello voltam a jogar às 18h; 20h45 Grosseto Lodi. sim