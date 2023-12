“Recuso a oferta e sigo em frente”: banho gelado Milão | Ignore o negócio mais importante

Grande decepção para o Milan: a oferta foi rejeitada e assim o negócio mais importante foi cancelado. Aqui está o que acontece.

Este pode ser o momento mais difícil para Stefano Pioli desde que esteve no banco do Milan. Apesar da realidade Os resultados são simplesmente extraordinários O que o técnico rossonero conquistou nos últimos anos, no mundo do futebol parece não haver espaço para agradecimentos, e o número de torcedores que exigem sua liberação aumenta a cada derrota.

Porém, o Milan ainda apresenta um desempenho dentro das expectativas no campeonato, apesar das derrotas sofridas na Liga dos Campeões, mais recentemente contra o Borussia Dortmund. O que pode ter levado a equipe a ser excluída do grupoPode haver uma tendência de superestimar o elenco do Pioli.

Na verdade o técnico é criticado como se tivesse feito isso Uma equipe formada por campeões consagrados Quem não consegue ter sucesso de forma alguma. Não é o caso, mas é preciso dizer que embora os ataques ao treinador italiano sejam excessivos, há algo rompido na sua relação com os jogadores.

Claro, se o Milan perder as próximas partidas do torneio, Sua demissão se torna uma possibilidadePorque até agora, Os rossoneri pouco fizeram para protegê-lo De algumas críticas.

O banco de Pioli está tremendo

Um sinal de que a vontade de mudar para o banco, talvez não durante a corrida, mas no final da temporada, já está nos pensamentos do clube. Milão continua avançando no mercado, Depois da grande campanha de compras que ocorreu neste verãoque incluiu mais de dez novos jogadores no time.

Um ambicioso projeto fundamental, Pode-se dizer que as bases de uma equipa jovem e forte, com uma filosofia de transferências bem definida, foram lançadas durante a última janela de transferências. Agora, na verdade, algumas peças-chave precisam ser trazidas, dada a lesão de Bennacer E a emergência na secção defensiva.

Decepção em Milão, alvo de transferência desaparece

Sem esquecer que a equipa necessita de um substituto para Giroud, dada a atuação extremamente desconhecida de Jovic. Mas a prioridade continua a ser adicionar um defesa, razão pela qual Moncada continua a seguir com muita atenção O jovem talento do Chelsea, Benoit Badiashile.

Parece que a gestão rossonera já avançou O primeiro show do clube londrino, O que, no entanto, foi rejeitado. Agora precisamos entender se os rossoneri querem recomeçar e se o Chelsea realmente aceitará perdê-los na atual temporada.