O segundo fim de semana da Copa do Mundo de Rugby para torcedores de todo o planeta. Depois do sucesso pouco convincente da França B sobre o Uruguai (27-12), é hora dos All Blacks, Fiji, Tonga e Portugal buscarem a primeira vitória no torneio. A verdadeira partida e talvez a única grande Inglaterra x Japão no domingo, os demais jogos têm uma expectativa clara e de fato são esperadas vitórias humilhantes. Sob o olhar crítico daqueles que querem uma competição mais equilibrada estão África do Sul-Roménia, All Blacks-Namíbia e Irlanda-Tonga.

Todas as partidas da Copa do Mundo de Rugby de 2023 serão transmitidas ao vivo pela Sky Sport Italia. Aqui está o cronograma.

Cobertura ao vivo da segunda rodada da Copa do Mundo de Rugby:

Quinta-feira, 14 de setembro

21h00 França x Uruguai – RWC Grupo A – Ao vivo na Sky Sport Arena e AGORA

Sexta-feira, 15 de setembro

21h00 Nova Zelândia x Namíbia – RWC Grupo A – Ao vivo na Sky Sport Arena e AGORA

Sábado, 16 de setembro

15h00 Samoa x Chile – RWC Grupo D – Ao vivo na Sky Sport Arena e AGORA

17h45 País de Gales x Portugal – RWC Grupo C – Ao vivo na Sky Sport Arena e AGORA

21h Irlanda x Tonga – RWC Grupo B – Ao vivo na Sky Sport Arena e AGORA

Domingo, 17 de setembro

15h00 África do Sul x Romênia – RWC Grupo B – Ao vivo na Sky Sport Arena e AGORA

17h45 Austrália x Fiji – RWC Grupo C – Ao vivo na Sky Sport Arena e AGORA

21h00 Inglaterra x Japão – RWC Grupo D – Ao vivo na Sky Sport Arena e AGORA

> Copa do Mundo de Rugby 2023: Equipes, grupos, horários e estádios da Copa do Mundo de Rugby <