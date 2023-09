Live F1, PL1 Singapura: Ferrari descobre novo design | Fórmula Paixão – Ao Vivo

12h35 – A primeira sessão de treinos livres em Singapura foi certamente promissora para a Ferrari, que colocou os dois carros na liderança numa classificação muito curta em termos de cinco primeiros lugares desde que Leclerc, Sainz, Verstappen, Norris e Hamilton chegaram aos 190k. A segunda sessão de treinos livres será a mais significativa, pois será realizada ao mesmo tempo que a qualificação começa amanhã. Então encontre-nos às 15h para a transmissão ao vivo do PL2, e receberemos você com os resultados completos do PL1.

12h30 – Leclerc conclui o mini-sim com um 4. Ferrari de 37 polegadas dobrou no PL1 com Leclerc liderando Sainz por 78 milésimos, e Verstappen em terceiro. Em quarto lugar está Norris com a McLaren atualizada, que deu excelentes respostas até agora.

A ciência é inconstante

12h29 – Verstappen corre com 39″, Ferrari com 38 e meio. Norris de 37 polegadas, mas com pneus macios.

12.28 – Leclerc também sente o gosto de pneus duros no longo prazo.

12.26 – Mais uma bandeira amarela no segundo setor, e o motivo é sempre o mesmo.

12h25 – Russell, assim como Verstappen, corre com pneus duros.

12.24 – Tsunoda, nono, também mudou para o longo trecho com pneus macios.

12.22 Estes são os dez primeiros:

1.Leclerc

2. Sainz

3. Verstappen

4. Norris

5. Hamilton

6. Russel

7. Pérez

8. Alonso

9. Tsunoda

10. Ok.

12h20 – Alonso sobe para o oitavo lugar, mas a diferença para o topo é grande, seis décimos.

12.19 – Verstappen muda para o longo prazo com um pneu de aço usado.

12.18 – Alonso só ocupa a décima colocação no final da primeira volta com pneus macios. Outra iguana na trilha, talvez ainda a mesma.

12.17 Sainz sobe para o segundo lugar, 78 milésimos atrás de Leclerc.

12h15 – A Mercedes melhorou: Hamilton foi o quarto com uma diferença de 190.000, depois Russell foi o quinto.

12.13 – Hamilton no rádio está surpreso com os oito décimos que o separam de Leclerc. Peter Bonnington relatou que as curvas oito e nove foram as mais problemáticas.

12.12 Estes são os dez primeiros:

1.Leclerc

2. Verstappen

3. Norris

4. Pérez

5. Sainz

6. Tsunoda

7. Russel

8.Hamilton

9. OK

10. Gasly.

12h10 – Leclerc assume a liderança 1’33″350Verstappen ocupa o segundo lugar, 126 milésimos atrás.

12.08 – Uma ‘casaca’ de pintura muito atraente no carro McLaren Flow Study de Norris.

12.07 – Norris afirma que é o mais rápido em 1’33″522Sainz paga 422 milésimos.

12.05 – Bandeira verdelançando pilotos.

12.04 – Bandeira amarelahá uma iguana na pista entre a curva 7 e a curva 8.

12.03 – Carros Ferrari, Mercedes e Red Bull com pneus macios estão agora entrando na pista.

12.02 – Piastri, que ainda não tem as inovações da McLaren à sua disposição, não passou do 11º lugar, nove décimos atrás de Norris.

12h00 – Pelo rádio, Norris declarou que atualmente estava satisfeito com as inovações da McLaren que melhoraram o comportamento do MCL60 em curvas lentas.

11h59 – Agora é Piastri quem está experimentando o composto macio.

11.58 – Gasly sobe para o segundo lugar, 204 milésimos atrás de Norris.

11.57 Gasly foi o primeiro a usar pneus macios.

11.56 -Na pista agora só tem Gasly e Aston Martins.

11h55 Estes são os dez primeiros:

1. Norris

2. Contato

3. Leclerc

4. OK

5. Pérez

6. Hamilton

7. Sainz

8. Verstappen

9. Tsunoda

10. Gasly.

11.54 – Agora é Russell quem passa para o segundo lugar, 229 milésimos atrás de Norris. É claro que a pista melhora a cada minuto.

11.53 – Leclerc se aproxima de Norris e ultrapassa Perez: O piloto da Ferrari 357 paga um milésimo a Norris e é o “líder” dos pilotos de pneus duros.

11.52 -A diferença Norris é perceptível, mas com mais composto de desempenho. Após dificuldades nas primeiras voltas, Perez conseguiu um excelente tempo.

11h50 – Norris reduz para 1’34″776, Perez está em segundo lugar com 560 mil. Ainda um quadro médio para Norris.

11h48 – Estreia em pista também para Stroll após problemas nos boxes no início da sessão.

11h47 – Lewis Hamilton assume a liderança 1’35″57122 mil à frente de Sainz.

11h46 -Os primeiros quatro pilotos estão rodeados por 98 milésimos.

11h45 – Mais uma vez com pneus médios, Norris é segundo, nove milésimos atrás de Leclerc.

11.44 – Long Perez no primeiro turno. Verstappen passou para o terceiro lugar, 98 milésimos atrás de Leclerc.

11h43 – Leclerc assume a liderança 1’35″683Sainz está em segundo lugar com 35 mil.

11.42 – Russell passa para o oitavo lugar.

11.41 – Perez também reclamou no rádio neste primeiro round, e o mexicano ainda disse que tinha dificuldade para enxergar a “corda” das curvas.

11h40 Estes são os dez primeiros:

1. Norris

2. Sainz

3. Leclerc

4. Hamilton

5. Verstappen

6. Pérez

7. Alonso

8. Hulkenberg

9. OK

10. Magnussen.

11h38 – Verstappen relatou subviragem excessiva em todas as curvas devido à mudança de marcha. Norris é o pioneiro em 1’35″782Depois as duas Ferraris.

11h37 – Verstappen e Leclerc criaram uma enorme diferença em relação aos seus companheiros na primeira volta, por sete décimos.

11h36 – Albon também foi para a pista com pneus médios e agora está em movimento.

11h35 Verstappen, terceiro, é o mais rápido entre os pilotos de pneus duros, atrás de Gasly.

11h34 – Norris é atualmente o mais rápido com o tempo de 1m37″895s, lembre-se que seus pneus são médios.

11h33 – Todas as pistas exceto Williams Sargeant e Albon, lançamento de Fernando Alonso.

11h32 – Pneus médios para McLaren-Norris e Piastri, e para Alpine Ocon e Alfa Romeo para Bottas. Difícil para todos nestas primeiras voltas.

11h31 – Grande tráfego desde os primeiros segundos face ao planeamento da descoberta e às muitas novidades que as cavalariças trouxeram para Marina Bay.

11h30 – Luz verde No final do pit lane começa a primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Cingapura.

11h25 – Hoje os pilotos voltam à liderança para uma quarta zona DRS no novo trecho da reta criada no Setor 3 devido à retirada das duas curvas.

11h20 – Temperatura do ar 32°C, asfalto 45°C.

11h15 – Hakkinen espera muito de Alonso e Hamilton neste fim de semana.

11h00 McLaren e Williams competirão com duas pinturas especiais em Cingapura, e o MCL60 manterá esta pintura no próximo fim de semana em Suzuka, no Japão.

10h45 – A McLaren introduziu atualizações significativas no Marina Bay, começando com um novo porta-malas. Lando Norris está confiante de que poderá alcançar bons resultados graças a essas inovações. A Ferrari, por outro lado, terá uma nova asa dianteira projetada para resolver os problemas de equilíbrio que enfrentou em Zandvoort.

10h30 – Iniciamos a nossa notícia começando com uma análise aprofundada dedicada às duas diretivas técnicas que entram em vigor a partir do final desta semana relativamente às suites e camarotes flexíveis.

Cingapura é uma armadilha perfeita para a Red Bull

Bom dia, queridos leitores FórmulaPassion.it Bem-vindo ao compromisso de redação ao vivo para sua primeira sessão de coaching gratuita Grande Prêmio de Singapuraa 15ª rodada do Campeonato de Fórmula 1 de 2023. O Circuito Marina Bay apresenta uma grande inovação em relação às versões anteriores: no terceiro setor, duas voltas foram substituídas por uma única linha reta, elevando a extensão deste circuito para quatro.

Nas provas anteriores nos circuitos da cidade, a Red Bull não dominou tanto como nas corridas permanentes, pelo que para os seus rivais deste fim-de-semana poderá ser o jogo mais importante. Grande oportunidade Para quebrar a sequência ininterrupta do estábulo de Milton Keynes. O próprio Max Verstappen confirmou que este fim de semana é o mais complicado no papel em comparação com o que ainda está no calendário, e tanto Helmut Marko quanto Christian Horner esperam uma Ferrari muito competitiva.

Scuderia di Maranello persegue Mercedes na batalha por Segundo lugar na classificação dos fabricantes Ele acaba de sair de um excelente fim de semana em casa em Monza, no qual Carlos Sainz conquistou a pole position, subindo ao pódio na corrida de domingo atrás de duas Red Bulls. O objetivo dos pilotos de Frederic Vasseur é eliminar as dificuldades enfrentadas por Budapeste e Zandvoort em um circuito de alta pressão aerodinâmica, e o design da Ferrari em Marina Bay deve ajudar, dada a importância da tração e da aderência mecânica.