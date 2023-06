Juventus, Allegri: “Depois de Udine faremos um balanço, no próximo ano estaremos com raiva em campo. Vlakhovic? Eu não faço o mercado | Primeira página

Maximiliano alegre Ele falou na coletiva de imprensa antes Udinese–JuventusÚltima partida da temporada para os Bianconeri. Muitos dos tópicos abordados pelo treinador e aqui estão suas palavras.

Momento – ‘Estamos bem, fizemos um bom treino. Estamos vindo de duas derrotas consecutivas e temos que jogar bem em Udine. Não depende de nós, no entanto Temos que fazer um bom jogo e tentar chegar à Liga Europa. Será o jogo da época para eles, um bom jogo tendo em conta que não têm mais nada a pedir ao campeonato.

reação – ‘Espero um.’ reação, Bom jogo. Houve comprometimento tanto no Empoli quanto no Milan. Meninos não são robôs, foi uma temporada difícil que nos colocou à prova. não tenho nada para repreender

Arrependimentos – “No final da temporada sempre fazemos um balanço de como foi o ano. Sempre lá para ver o que deu errado, isso faz parte do trabalho. A última parte da temporada foi excêntrica, no entanto No primeiro período tivemos que fazer melhor e vamos tentar fazer isso no próximo. Escolhas erradas? Não adianta sentir remorso. Quando você os aceita, acredita que são os melhores.”

equilíbrio – Cada um de nós deve sair desta velhice melhoraAjude-nos a pensar e ser mais equilibrados. Nunca fique animado e nunca fique preso aos resultados. Devemos sair dela fortalecidos.

Udinese – “Foi a minha primeira partida em Udine depois de voltar para cá, foi uma partida estranha que Ronaldo marcou e seu gol não foi permitido. Eu sabia que aqui atrás teria mais dificuldades ainda para vencer, é um clube em fase de reconstrução. Embora haja sempre uma necessidade de vencer. Houve algumas dificuldades, eu sabia que haveria. Mas voltei aqui e continuo trabalhando aqui com muito entusiasmo. Não ganhamos troféus, mas coisas boas foram feitas. Incluímos jovens jogadores que são úteis para nós e para o futebol italiano, um trunfo. Ano que vem será um ano diferente, vamos aguardar amanhã e entender quais competições faremos, para podermos nos planejar.

Dinheiro – Não preciso dizer nada aos fãs. Todo mundo que trabalha aqui não tem do que reclamar Produzido por E Profissional. Ganhar dinheiro faz parte do jogo se você não ganhar, e a única coisa que podemos fazer é trabalhar com calma e profissionalismo, tentando cometer o mínimo de erros possível. Agora há cansaço, mas também há raiva e vontade de recomeçar. É quando você não ganha. Depois do que passamos, temos que pegar o que aconteceu conosco e colocar em campo’

Vlahović – Não transferível? Não falo do mercado, dou conselhos mas o clube trata disso. Ele não treinou bem durante a semana. Não haverá amanhã, assim como não haverá Bremer, Fagioli, Di Siglio e Pogba. Dusan teve uma temporada difícil devido a lesões, é um jogador importante que ainda marca 10 gols e Ele tem todas as características de um jogador que pode fazer uma grande carreira.”

futuro – “Falaremos sobre a próxima temporada depois de Udine. O cronograma depende das competições em que participaremos, e o clube fará seus cálculos. Você vê que tudo é preto, mas não assim, há coisas boas. A base é boa. Vai depender muito do mercado de transferências, temos um time válido e alguns jogadores vencidos. Veremos depois de Udine. Reunião com a empresa? Primeiro, precisamos descobrir o que acontecerá conosco no próximo ano. A empresa fará suas próprias avaliações e nos mostrará o caminho. Temos que respeitar números e cálculos, mas a próxima temporada pode ser excelente.

renovação – Converso com os meninos todos os dias, mesmo com os que merecem. Muita coisa aconteceu nos últimos dias, Terminada a temporada, também falaremos sobre o futuro, quem fica e quem sai. Agora é extrair nossa energia restante e brincar. A próxima temporada será mais importante.