“Ganhos de capital da Juventus, 22 de maio decisivos. O futuro está com Allegri”

minutos de jogo Juventus – Sevilha saindo das semifinais de liga europeia diretor da área de esportes preto e branco Francesco, apresentou-se aos microfones Careca Para comentar o estado atual da equipe dentro e fora de campo:Foi mais uma vigília cheia de dinâmica extra de campo. A equipe tem que manter o foco, nossos advogados cuidarão disso fora de campo, e achamos que temos argumentos para reafirmar nossa posição no Tribunal Federal de Recursos. Lemos muitos julgamentos antecipados nos últimos meses, estamos focados no campo, estamos nas meias-finais da Liga Europa. Hoje é a primeira etapa para ir para a final“.

Juventus – Sevilla, Calvo sobre o futuro entre Giuntoli e Cherubini

Calvo continuou:Giuntoli? Nossa prioridade é o planejamento, e faltam três semanas que vão ser muito tempo. Vamos pensar na próxima temporada com alegreE Querubim E comigo. Esta é a última temporada da franquiaSobre o possível fechamento de eventos fora de campo durante a atual temporada, o dirigente anuncia: “Depende muito do resultado do dia 22 de maio temos a opção de ir para garantia colegiada mas tudo depende se nossos motivos serão considerados“.