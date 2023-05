Portugal Rally 2023, Elfyn Evans vence o campeonato, a partir de amanhã vamos falar sério

Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) venceu a prova do Rali de Portugala quinta jornada do Campeonato do Mundo de Ralis de 2023. Como é habitual, o fim-de-semana de corridas abriu com uma prova inteiramente dedicada ao espectáculo que, como referi, coroou hoje o piloto britânico.

no caminho especificado Baltar tem 4,61 quilômetros de comprimento. Titular do padrão Toyota Team terminou com O melhor tempo é de 2m53s4, à frente do finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) com 2m53s5, enquanto o estoniano Ott Tanak (Ford Puma) é terceiro com 2m53s9.

Quarto julgamento do espanhol Daniel Sordo (Hyundai i20) Em 2m54s0, quinto para os japoneses Katsuta Takamoto (Toyota GR Yaris) em 2m54s3, enquanto o sexto francês Pierre Louis Loubet (Ford Puma) em 2:54,6. Finn VII Kali Rovanpera (Toyota GR Yaris) Aos 2m55s0, oitavo para o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) Em 2:55.2.

Amanhã começamos a levar a sério o Rali de Portugal. Estão programadas oito especiais, todas de grandes distâncias e perigos variados, como é habitual na etapa lusitana. O dia termina às 20h05 com a super etapa da Figueira da Foz de 2,94km.

Foto: Nikos Katikis/DPPI