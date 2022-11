O erro fez com que ele perdesse 3 milhões de seguidores

Cristiano Ronaldo Ele é o jogador mais influente no Instagram, mas na segunda-feira viu o número de seguidores cair 3 milhões devido a um problema técnico com a plataforma social. O bug afetou a todos indiscriminadamente. Cr7 Ela tinha 493 milhões de seguidores no momento da inatividade. Aparentemente, o erro resultou na suspensão de milhões de contas, e o motivo pode ser uma atualização do aplicativo Instagram no iOS. Posteriormente, a própria gigante das redes sociais anunciou que havia resolvido o problema que impedia os usuários de acessar a plataforma, sem explicar o motivo ou motivo de uma queda tão grande de seguidores.

Apesar do período infeliz que atravessa, Ronaldo continua a ser um ícone do futebol mundial. Um dos melhores jogadores do mundo Leo Messi. Cr7 marcou 450 gols em 483 jogos por uma equipe Real Madrid Ao longo de sua carreira, com clubes, ele marcou mais de 700 gols. por pesquisa Nielsen Grassinott (via BBC)Siga nas redes sociais paraex juventus Cresceu 48% no ano passado. No Instagram, o jogador publica regularmente atualizações sobre partidas e treinos, além de promoções. Comparado a Messi, ele tem mais 80 milhões de seguidores (o argentino viu seus seguidores crescerem 38% no ano passado).