A Itália está em quarto lugar após a segunda sessão, a batalha pelas medalhas continua! – OA Sport

19:45 Os Blues foram bons em usar uma ferramenta que lhes convém e aproveitar os muitos erros das diferentes formações. A Itália agora se voltará para o Parallels, outra ferramenta com a qual devemos atacar!

19:42 Esta é a ordem após a segunda sessão:

1- Brasil (032 85)

2- China (84664)

3- Coreia do Sul (83.164)

4- Itália (82.432)

5- Espanha (82199)

6- Japão (832832)

7- Estados Unidos (530 80)

8- Grã-Bretanha (78.031)

19:40 Também repetindo erros com KAKERU TANIGAWA (11000)! Cavalo mortal, os favoritos desta noite encontram-se na caça.

19:38 10.466 para JOE FRASER! A Grã-Bretanha, com 78.031, provavelmente será a última após duas sessões.

19:36 Joe Frazier é um desastre com duas quedas e erros repetidos! A Grã-Bretanha está literalmente afundando em busca de cavalos, a formação de casas oficialmente diz adeus à luta pelo ouro que evita desastres.

19:34 14600 A par de Cayo Sousa, o Brasil pode terminar esta segunda sessão no topo.

19:32 A perfeição de sempre de Nicola Bartolini! Azul recebe 14600 com uma corrida de 9,4! Aí vem a ultrapassagem sobre a Espanha, estamos na corrida!

19:30 Erro no ZAPATA AT VOLTEGGIO (12.533). Cabe a Nicola Bartolini! A Itália procura contornar a Espanha!

19:28 A Grã-Bretanha está afundando na frente do cavalo, e os anfitriões estão mesmo momentos atrás do blues!

19:27 Chega a borda Casali! 14.533 Com uma nota 5.6 D, vamos tentar ficar no turbilhão!

19:25 A Itália precisa de críticas de Lorenzo Casale, precisamos passar dos 14!

19:23 Brentos 14866 aos ringues para Jingyuan Zou, China quer a medalha.

19:21 O salto de Levantesi não é perfeito: Azul paga 3 décimos de penalidade e para em 13800 a partir de nota D de 5,2.

19:18 Matteo Levantesi está pronto para saltar!

19:16 Caia no cavalo para James Hall, será uma corrida muito longa.

19:14 Sabíamos que a Itália teria que se defender nos ringues, e as pontuações mais altas não chegaram, mas os erros foram limitados. Agora o Azure passará para o bunker, neste caso será necessário atacar e restaurar os sites.

19:11 Esta é a ordem após o primeiro ciclo:

1- Japão (366 43)

2. Brasil (799 42)

2. Grã-Bretanha (47.799)

4- Coreia do Sul (4.232)

5- China (41.032)

6- Espanha (40900)

7 Itália (39499)

8- Estados Unidos (38 265)

19:09 Rodada pesada em um cavalo com alças para os EUA: 38.265 e uma corrida de medalhas é muito difícil.

19:07 Cresça! Lorenzo Casali marcou 13.300 (D: 5,1 E: 8,2) e a Itália fechou a primeira sessão com um total de 39.499.

19:05 Lorenzo Casale A tarefa é terminar esta primeira sessão para a Itália!

19:03 Suba um pouco! 13166 Nos episódios de Matteo Levantesi, sabia-se que esta seria uma ferramenta defensiva para a Itália.

19:00 Queda do cavalo de Purdy Malone: ​​11.733, arrase nesse placar para os Estados Unidos.

18:59 É hora de Matteo Levantesi, temos que tentar chegar perto de 13500.

18:57 Excellent Free Body Por Kakeru Tanigawa (14400), o Japão vem tentando desde o início fazer um som forte.

18:55 A pontuação de Yumin Abbadini não é boa: uma nota D baixa (4,7) torna a cor azul incomum 13033.

18:54 Yameen faz o trabalho dela! Cargos preenchidos e preenchidos em Tsukahara paralisados ​​um passo atrás, aguardamos o resultado do júri.

18:51 Começa, tudo com um appadine de dois dias!

18:48 A Itália vai abrir sua rivalidade na pista com Yumin Abbadini!

18:45 Agora, alguns minutos de aquecimento das ferramentas e finalmente você pode começar!

18:42 Ginastas entram na área de competição, as apresentações das equipes continuam!

18:39 A Itália correrá ao lado da Espanha, as duas primeiras ferramentas serão sem dúvida as mais difíceis, tanto da corrida Azzurra já pode ser decidida nos primeiros minutos.

18:36 A Itália começará sua aventura nas argolas, depois passará para o cavalo com alças, barras paralelas, trilhos, corpo livre e abóbada.

18:33 Estes serão os cinco pilotos prontos para defender o blues: Carlo McKinney, Lorenzo Casale, Matteo Levantesi, Nicola Bartolini e Yumen Abadini. Mário Macchiati Protegido.

18:30 No papel, há 4-5 formações que começam um passo à frente da Itália, o primeiro grande objetivo seria terminar entre os cinco primeiros, então se os planetas se alinharem você também pode subir ao pódio, o sonho é legítimo!

18:27 Hoje já é um resultado histórico para a nossa seleção que, nos últimos anos, nunca conseguiu chegar à final por equipas, basta pensar que a melhor posição dos últimos anos remonta ao quinto lugar em 1962.

18:24 Em última análise, a fórmula espera que três jogadores subam em cada máquina e todas as três pontuações serão levadas em consideração, então uma competição regular com poucos bugs pode resultar em mais do que apenas uma competição com alguns tops, mas talvez com mais bugs.

18:21 A Itália teve um excelente desempenho de qualificação: Os Cavaleiros terminaram em quinto com 247.661 pontos, um desempenho muito forte para todas as cinco ginastas, e o objetivo desta noite será um desempenho limpo, esperando talvez nos presentes de algum outro treinamento aprovado.

18:18 Em Liverpool, as oito melhores equipes do mundo competirão para chegar ao pódio global e conseguir as três primeiras assistências para as próximas Olimpíadas.

18:15 Boa noite e bem vindos ao LIVE LIVE No dia 4 do Campeonato Mundial de Ginástica Artística 2022, hoje é a final da equipe masculina!

Amigos da OA Sport boa noite e bem vindos Transmissão ao vivo no quarto dia do Campeonato Mundial de Ginástica Artística 2022. Hoje em Liverpool (Grã-Bretanha) será a final da seleção masculina que, além de entregar as medalhas do Campeonato Mundial, também receberá três passes olímpicos para os três primeiros, e a Itália estará presente e tentando reescrever a história!

A Itália, depois de anos muito difíceis, volta à final do campeonato mundial e prova que tem uma movimentação conveniente e profunda. O pentatlo comandado por Nicola Bartolini literalmente se superou ao fechar a classificação em quinto lugar com 247.661 pontos e com uma corrida sem alguns tops, mas com muita substância de todos. A fórmula para a final é diferente daquela da qualificação: três jogadores por dispositivo descerão ao pódio e todas as três pontuações serão consideradas válidas, por isso será muito importante reduzir ao mínimo os erros. Sendo realista, o objetivo de chegar ao pódio é algo quase exorbitante para a nossa seleção, há pelo menos 4-5 equipas que começam um passo em frente no papel, mas será um jogo longo em que tudo pode acontecer, por isso tudo o que resta é curtir e sonhar. grande! Este é realmente um resultado histórico, já que a última classificação da Itália na Copa do Mundo remonta ao quinto lugar em 1962.

A OA Sport traz para você a transmissão ao vivo do Dia 4 do Campeonato Mundial de Ginástica Artística 2022, notícias em tempo real, minuto a minuto, ferramenta por ferramenta, treino após treino, para que você não perca nada. A corrida começará às 18h40!

Foto: LiveMedia / Filippo Tomasi