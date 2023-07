Como está Filippo Torto? Aí vem o relatório médico: as últimas atualizações após o ringue

Filippo Tortue foi submetido a uma ressonância magnética na Clínica Columbus em Milão. Uma avaliação tornou-se necessária depois do que aconteceu ontem em Grosseto: o azul Ele está no chão há muito tempo à margem da corrida de revezamento em Grosseto. O campeão olímpico 4×100 havia entrado em pista para disputar a Parte II e se destacou na primeira reta da instalação da Toscana, mas depois de passar o bastão para Lorenzo Bata e um 38s04 que lhe valeu a classificação para o Mundial, ele ficou tão feliz e sentiu que seu ombro direito havia saído, que sua parte superior foi enfaixada.

Dra. Andrea Baileyoficial médico federal, ha Fornecido uma atualização através de canais federais:”Filippo Tortue sofreu uma luxação parcial do ombro direito. Após três dias de descanso, a situação será reavaliada tendo em vista a possibilidade de participar do Assoluti di MolfettaA esperança é que o velocista de Brianza possa disputar o campeonato italiano no fim de semana de 28 a 30 de julho, e depois rumar para a Copa do Mundo, que será disputada em Budapeste de 19 a 27 de agosto.

Foto: La Presse