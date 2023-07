Roma em Portugal: Dybala está em boa forma, Ndica impressiona e olha para Pagano

Mou está trabalhando para criar a química certa no set

O quarto resort de verão de Roma começou em Portugal. O objetivo é claro: encontrar a mistura certa para conquistar um lugar na Liga dos Campeões, objetivo que faltava desde a época 2018/19.

Uma das estrelas na plataforma de lançamento é, sem dúvida, Paulo Dybala, que se mostra em grande forma. O argentino trabalhou muito antes mesmo de se aposentar, visando estar no topo desde o início de sua segunda temporada com a camisa amarela e vermelha. Dybala teve a oportunidade de fazer uma preparação completa, que faltou nas temporadas anteriores devido a lesões ou chegada tardia. A sua presença foi particularmente procurada pelos adeptos à chegada a Faro, onde cedeu fotos e autógrafos, provando que é a espinha dorsal da equipa. Uma reunião entre o diretor esportivo Thiago Bento e os empresários do jogador deve definir um novo contrato. No entanto, houve rumores de interesse de clubes da Inglaterra e do Oriente Médio.

Entre os jogadores que impressionou até ao momento destaca-se Ivan Ndyka, defesa-central que chegou a custo zero do Eintracht Frankfurt. Sua forma física e capacidade atlética são impressionantes, provando que ele é um componente poderoso e letal da defesa Giallorossi.

Mas as atenções também se voltam para os jovens talentos da equipa, como Ricardo Pagano, nascido em 2004. Apesar de ter tido poucas oportunidades com a equipa principal na época passada, Mourinho parece apostar nele no futuro. Dirigido pela CT10 Management, agência de Francesco Totti, Pagano é um meia-atacante tecnicamente talentoso que demonstrou sua capacidade marcando nos dois amistosos até o momento. Mourinho já valorizava o seu talento desde o ano passado, quando o viu jogar pela Primavera, e parece disposto a dar-lhe uma oportunidade na equipa principal. Seu crescimento na Roma Cantera pode ser um novo sucesso para a equipe.

Nesta fase inicial de aposentadoria, Mourinho está avaliando cuidadosamente seus jogadores, esperando que a preparação leve a um elenco competitivo para a próxima temporada. escreva A Gazeta Esportiva.