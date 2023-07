Itália-Japão 0-2 (18-25, 23-25) transmissão ao vivo

Gdansk (Polônia) – Arquivo pesada derrota contra Estados Unidos da América em SemifinaisEU’Itália afiliado Treinadora Vivi De Giorgi Você joga Finalista para terceiro/quarto lugar de A liga das nações contra o Japão. Acompanhe a partida ao vivo.

18:07

Itália – Japão 11-6

Os Azzurri continuam no topo, com um excelente serviço nesta altura. durar inteligenteDesta vez para Micheletto.

18h04

Itália – Japão 7-4

Os Azzurri começam melhor no terceiro set, que dão graças a A duplo ás pelo capitão Giannelli.

17h59

Está em andamento o terceiro grupo entre Itália e Japão

O Japão lidera a terceira/quarta final por 2 a 0, e a Itália precisa de uma reformulação para reabrir o jogo.

17h55

Itália – Japão 23-25, 2-0 para os asiáticos!

O Japão voltou de 21 a 23 e fecha o segundo set com o ponto decisivo de Ishikawa.

17:52

Itália e Japão 23-23

Novo empate para o Japão: primeiro a falha no saque de Lafia, depois o ataque vitorioso de Takahashi. É hora da minha Georgie.

5,50 m

Itália e Japão 22-20

O ataque da Lafia afasta ainda mais as ambições de retorno da Ásia.

17h47

Itália e Japão 21-18

Super Muralha de Daniele Lavia! Os Azzurri viajam para o +3 numa fase delicada da partida. O tempo acabou para o técnico japonês Blaine.

17h45

Itália e Japão 18-18

Perdendo dois pontos em 18-16, os asiáticos encontraram um novo par com a vitória de Yamauchi no primeiro tempo e um ponto de Ishikawa.

17h41

Itália – Japão 16-14

Azzurri subiu +2 graças ao bug de serviço de Miyaura.

17:38

Itália e Japão 11-11

Yamauchi Primeiro tempo: Japão empata. Outra vez fora de DeGiorgi.

17h36

Itália e Japão 10-8

Eles compensam sob os asiáticos com a folga de Takahashi.

17h34

Itália – Japão 9-5

Pontuação do ataque da Lafia: +4 para os Azzurri.

17:31

Itália – Japão 6-2

Excelente início para os Azzurri no segundo set: o bloqueio de Rosso valeu a vantagem para os filhos de Di Giorgi, que foram complementados com bloqueios de Lavia e Galassi. A bola de Ishikawa faz Italvoli voar para +4!

17:27

Está em andamento o segundo grupo entre Itália e Japão

Os Azzurri buscam o empate no grupo após um primeiro set fraco.

17:23

Itália e Japão 18-25 no primeiro grupo

Os asiáticos venceram o primeiro set com ases sucessivos de Miura.

17:22

Itália e Japão 16-21

Tão sortudos asiáticos: primeiro uma defesa de duas pernas, depois um contra-ataque japonês com a ajuda da fita que recompensa Otsuka.

17:20

Itália e Japão 15-19

A vitória de Yamauchi no primeiro tempo e o contra-ataque de Miyura empurraram o Japão para +4.

17h17

Itália e Japão 13-16

Dois pontos consecutivos para Micheletto, que lidera a equipa açoriana. Então Romano marcou -3 para a Azzurri: o grupo reabriu.

17h15

Itália e Japão 9-15

Um bloqueio vitorioso de Rosso, mas Takahashi traz o novo +6 do Japão de volta.

17h13

Itália e Japão 7-13

Os asiáticos voam para +5 neste primeiro set com um ace de Miyaura. Mais uma vez Di Giorgi chamou: os Azzurri ainda não estão muito focados.

17:11

Itália e Japão 7-11

Azzurra lenta, já que o Japão conseguiu encontrar as contramedidas certas na dupla etapa.

17:06

Itália – Japão 3-6

A retirada de Ishikawa trouxe os asiáticos para +3. Um tempo limite chamado por De Giorgi.

17:04

Itália – Japão 3-4

Um grande começo para a Azzurra, que abriu 3 a 1 com uma cabeçada de Micheletto, mas o Japão respondeu e deu a volta por cima.

17:01

Comece a partida!

A partida entre Itália e Japão está em andamento, e é válida pelo terceiro lugar na Liga das Nações de 2023.

17:00

Itália, coleção de sexteto De Giorgi

Comissário artístico confirma as estrelas: Giannelli Romainou É a dupla que forma uma diagonal de afinação oposta, Rosso e Gallasi no meio, Micheletto e Lavia subindo. Em vez disso, Palsu é gratuito. Itália em azul, Japão em vermelho.

16h55

Aqui estamos nós: Itália e Japão prontos para desafiar um ao outro

perfis terminando aquecimento. Em alguns instantes, será a sua vez Hino Nacional E então a cortina vai subir o último que vale a pena Terceiro lugar No Liga das Nações 2023.

16h50

Itália, visando o terceiro lugar

melhor resultadoItália No A liga das nações e a quarto lugar Ano passado: derrota 3-0 de Polônia em Finais de Bolonha para Medalha de bronze.

16h40

Itália e Japão, Antecedentes

o Duas combinações Eles se desafiaram no último dia de round robin: Blues, quem ganhou 3-1 o 8 de julho No final de uma luta real, eles conseguem parar o passeio 10 vitórias seguidas de asiáticos. Ele também foi campeão mundial 3 dos últimos 5 confrontos diretos contra o Nacional do Japão.

16h30

Itália e Japão merecem ouro… no ranking

desafio para treinamento japonês Só não vale a pena O terceiro passo na plataforma de A liga das nações Mas é necessário para azul Especialmente em óptica mundo classificação: Vencer significa conquistar os pontos cruciais na qualificação Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Ergo Arena, Gdansk (Polônia)