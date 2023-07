Objetivos fixos, Saree Saeed

AURONZO DE CADORE – Outras respostas importantes de Maurizio Sarri. A Lazio trabalha à espera de novas contratações. Contra o Triestina 4-0. Dois gols em cada tempo: Luis Alberto e Immobile (sempre aclamados) primeiro, Zaccanni e Cancelleri depois.. Agora a etapa final do retiro Auronzo di Cadore. Biancocelesti permanecerá sob Tre Cime di Lavaredo até 28 de julho. Quarta-feira, último amistoso a ser disputado contra o NK Bravo. Até o momento, a defesa não sofreu nenhum gol. Adversários sempre medíocres, mas ainda assim sinais importantes.

Lazio 4-0 contra Triestina. E aí está a primeira aparição da camisa do time visitante

20:55

Palavras de Lazio Lotito no show da equipe

“Falo e na vida o que importa são os factos, não as palavras. Os tempos são uma coisa e os factos são outra. Vamos reforçar esta equipa e vamos fazê-lo muito bem.” Assim fala Claudio Lotito no show da equipe. Aqui estão todas as suas palavras.

20h20

Lotito allo Zandegiacomo fala sobre o mercado

Levaremos os jogadores de que precisamos, não se preocupe. resseguro bastante No Parque Zandegiacomo antes da apresentação da equipe. E o destinatário não quer saber dos nomes: “Por que você sempre fala sobre os nomes? Fale sobre os jogadores… Enquanto isso, os Castellanos vêm amanhã à noite, então você verá”.

20:05

Comentário de Luis Alberto após a partida

“O time está carregado, o importante é que a condição física vai melhorando aos poucos. Veremos como o time melhora aos poucos.”“. Aqui estão todas as palavras de Luis Alberto.

19h55

Lazio, todos os gols até agora

Após vitórias sobre Auronzo (16-0) e Primorye (5-0), a Lazio marcou mais 4 gols. Zero até agora aqueles sofreram. Curiosidade: a partida contra o Triestina no ano passado terminou em 3 a 1.

19h48

90′ + 1′ – Fim do amistoso entre Lazio e Triestina

A partida termina em Zandegiacomo. A Lazio também venceu seu terceiro amistoso do verão, com gols de Luis Alberto, Immobile, Zaccanni e Cancelleri.

19h33

78′ – Cancellieri também marcou

Cruz de Cavaleiro, Vertical balconistas O que faz da Lazio 4 gols! O jovem pianista queria muito gravar…

19h25

69′ – Postagem de Philip Anderson

Sana Fernandez está dentro, o Imóvel sai e dá a braçadeira de capitão para Felipe Anderson. Então Rogeri substitui Patrick. Bertini então serviu Felipe Anderson, mas a bola acertou a trave.

19h19

63′ – Mais mudanças para Sarri

Dentro Bertini, Cancelleri e Faris, fora Luis Alberto, Zaccani e Marusic. Patrick, Immobile e Lazzari são os jogadores em campo desde o início.

19h13

57′ – Zakani marca de golo vazio

Passe direto de Immobile, bola para Zaccagni que marca de gol vazio. É 3-0 para o biancocelesti Sarri.

19h09

54′ – Dangerous Basic, palmas para ele

básico Ele tenta com um chute de longe, que foi colocado pelo goleiro. Canto da Lazio e outra ocasião importante.

19:01

46′ – O segundo tempo começa na Lazio Triestina

Mudança Sarri: Saiu para Maximiano e Romagnoli com Casale. No meio-campo fora Cataldi e Vicino para Marcos Antonio e Pasek. Pedro sai atacando Felipe Anderson.

18h50

45′ + 1′ – Fim do primeiro tempo

A primeira metade do jogo termina. A Lazio fechou com uma vitória por 2 a 0 sobre o Triestina, graças aos gols de Luis Alberto e Immobile.

18h46

42′ – Aqui está a complicação: pontuações planas

Pedro dueto – fixo Com o atacante chutando e chutando a bola 2 a 0. Matosevic não pôde fazer nada desta vez, a Lazio dobrou a vantagem.

18h37

33′ – Provado aí, Tristina é perigosa

Tiro livre de Lescano de uma posição central, Provedel não se move e declina bem. O placar ainda é de 1 a 0 a favor da Lazio.

18h25

21′ – Vicino está perto do 2-0

Mais uma vez, Matosevic salva tudo. Escanteio de Luis Alberto e cabeceamento de Vecino, o ex-goleiro da Lazio Primavera defendeu quase na linha do gol.

18:24

20′ – Ainda parado, Matosevic está em

Ciro está muito ativo nesta primeira parte do jogo. A defesa o recusou e o atacante, que encontrou a resposta para Matosevic, atirou nele.

18h19

15 ‘- um edifício perigoso

Tentativas livres de escanteio: um chute Poderoso, mas impreciso. A bola passa por cima da trave e Triestina pode recomeçar por trás.

18h10

6′ – Grande golo de Luis Alberto

Lácio ao vivo! Graças ao remate do espanhol na recusa da defesa, Matosevic nada pode fazer. Finalização perfeita e 1 a 0 para os biancoceleste, com dez assinaturas.

18:05

1′ Lazio Triestina, a partida começa

Começa o amistoso entre Lazio e Triestina. Equipe Surrey em campo com camisa azul. A primeira bola da biancoceleste.

17h40

Após a partida, o time é mostrado

A oferta foi feita esta noite porque Lotito estará em Milão amanhã para seus compromissos no campeonato, e dificilmente retornará a Auronzo. ruaOntem Ari encontrou Vicino e Zaccani no set, que estão presos desde a tarde de sexta-feira. Ainda no buraco, Hysaj saiu aos dezesseis minutos em um amistoso contra o Primorje devido a um problema no tendão de Aquiles.

17:20

Onde você pode assistir Lazio-Triestina ao vivo na TV

Lácio Triestina Será visível na TV ao vivo, exclusivamente no Lazio Style (Sky Canal 233).

17:05

Lazio, a formação oficial

Lázio (4-3-3) – prova. Lazzari, Patrick; Romagnoli, Marusic; Ficino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, fixo, zakani. todos.

17:00

Lazio, outro amigo: Ali está Tristina

Dois torneios ontem, um deles esta manhã, o terceiro amistoso às 18h contra o Triestina (Série C), ao vivo no Canal Lazio Style e na Rádio Lazio Style, seguido do show da equipe no Estádio Zandigiacomo. Será um longo domingo para a Lazio e para o povo da Lazio. O presidente também está nas arquibancadas Cláudio Lotito.