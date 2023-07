Mourinho em alta no 96º aniversário da Roma: a mensagem aos adeptos

Um amor tão grande e duradouro que colore as ruas do centro de amarelo e vermelho capital. lá Roma Ele comemora seu aniversário de 96 anos e leva toda a cena graças a seus fãs. Mais de 5 mil romanos Reunidos em procissão do Panteão até sua primeira sede histórica Via degli Uffici del VicariatoOnde o time foi fundado em 22 de julho de 1927. Corais, bombas de fumaça, bandeiras e camisetas históricas (da Dybala para Totti para Pruzzomas não só) iluminou esta noite especial.

Mo e muitas felicidades para Roma

Celebrações que são exaltadas também José Mourinho, que queria se juntar à grande festa de Roma e Roma. No Instagram, o técnico Giallorossi postou algumas fotos da ação na Ilha Tiberina e no Panteão. “Muitas felicidades para este clube histórico e seus torcedores únicos. Venha sempre a Roma Legenda escolhida pelo Special One.